La Cofradía del Silencio homenajea por sorpresa a su capellán, Ángel Martín Carballo

Finalizado el Besapiés a su Cristo del Silencio, la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración de Ciudad Rodrigo llevó a cabo en la misma Iglesia de San Pedro-San Isidoro su habitual Asamblea General, a la que se quedaron cerca de 50 cofrades de la entidad. Pese a que la Asamblea fue relativamente corta, apenas 20 minutos de duración, dejó varios asuntos de relevancia.

Por un lado, tras no aparecer ninguna otra candidatura, se procedió a confirmar 4 años más en sus cargos a los actuales miembros de la Junta Directiva de la Hermandad, que durante su primer mandato, como resaltó el presidente, Luis Alberto García, “hemos trabajado mucho”, mencionando como hitos que han restaurado el Cristo del Silencio, o que han conseguido el Lignum Crucis para procesionarlo.

Junto a Luis Alberto García Garduño, continuarán David Colino Sendín como vicepresidente, Alejandro Fernández Blanco como tesorero, Ana María Gómez Pérez como secretaria, y María Eugenia González, Álvaro Rodríguez, Mario Magdalena Miguel y Héctor Pérez Alaejos como vocales. Expresando que siempre han estado “muy arropados” por él, la Directiva decidió darle un homenaje sorpresa en la Asamblea a su capellán, Ángel Martín Carballo, por los 15 años que cumple en el puesto.

De este modo, a Ángel Martín Carballo le regalaron una réplica (realizada a partir de una estampa) de la cara del Cristo de la Expiración, asegurando el sacerdote que “va a ocupar un sitio preferente en mi casa”. Ángel Martín Carballo indicó que le hacía “mucha ilusión”, llegándose a emocionar por el reconocimiento, “porque no hago nada especial, sólo acompañaros”.

Asimismo, expresó que estaba “muy orgulloso” de pertenecer a la Cofradía del Silencio como párroco de San Pedro, recordando que también está vinculado a otras dos cofradías, una de ellas desde hace 31 años, la de la Oración del Huerto, ya que es el tiempo que lleva como párroco de El Sagrario (la otra es la de La Soledad, como presidente del Cabildo Catedralicio). Ángel Martín Carballo apuntó sobre la Directiva de la Hermandad que “sois como de casa; lo que pueda ayudar contad conmigo”.

El capellán (a quién los asistentes dieron un cálido aplauso) hizo referencia también durante su intervención a la “alegría” que supuso la restauración del Cristo del Silencio, que fue protagonista de las cuentas de la entidad durante el ejercicio 2020-2021. Durante ese período (de mitad de año a mitad de año), tuvieron unos ingresos de 5.986,72€ (destacando los 2.754€ donados de forma específica para la restauración) y unos gastos de 7.936,39€ (correspondiendo a la restauración 4.774,73€).

Como otros ítems destacados, el cobro de las cuotas a precio reducido en 2021 supuso unos ingresos de 2.275€ (también se ingresaron 479€ de cuotas pendientes de 2020), mientras que costó 472,59€ la urna que se ha creado para procesionar el Lignum Crucis integrado en la carroza del Cristo del Silencio. En torno a la misma, Luis Alberto García explicó que su parte antigua se ha remozado, barnizándola, limpiándola y dándole un tratamiento anticarcoma. Además, junto a Alejandro Fernández, han renovado el cableado de la carroza, una operación que ha sido “una odisea”.

En torno a esa carroza, se recordó a los cofrades asistentes que existe una lista de espera a la que se pueden apuntar para tirar de la misma, portar el incensario, o llevar banderas y estandartes, etc. De cara a la procesión del Jueves Santo, se recordó la obligatoriedad de calzar zapatos negros, y que a aquellos que no luzcan la vela entregada este año a la hora de pagar la cuota, no se les dejará procesionar.

Durante la Asamblea, se designó a los cofrades que ejercerán como Hermanos Mayores de la entidad durante la Semana Santa de 2023: Alipio Carlos Martín Elías, Miguel Ángel Martín Elías, Sebastián Vegas Serrano, Santiago Calamote González, Santiago Calamote Gutiérrez y Jesús Antonio Caridad Yebra. Mientras, se entregaron una medalla a los Hermanos Mayores de este año que asistieron a la Asamblea: Jesús Ángel Galache Chico, Eugenio Bernal Mateos y José Etreros Corchete.