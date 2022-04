No sé si a vosotros os pasa, que estáis teniendo un día regular y de repente llega un niño con un abrazo espontáneo y lo arregla un poco. O escucháis sus risas, esas risas tan puras y genuinas, y os entran ganas de hacerles reír de nuevo porque su sonido tiene efecto terapéutico. Todos los niños tienen poderes, y algunos no lo saben. Piensan que son pequeños, que no pueden hacer cosas de mayores, y nos olvidamos de decirles que esos detalles que ellos nos regalan cada día– sus preguntas, sus palabras, sus gestos de cariño, sus detalles- son imprescindibles para hacer del mundo un lugar mejor y llenarlo de esperanza.

Por eso desde Unpuntocurioso os proponemos que se lo recordéis, que les digáis a menudo que son especiales y únicos, que tienen el poder de cambiar el mundo en sus manos. Y si os cuesta encontrar las palabras, buscadlas en los libros, en historias tan bonitas como este “Superhéroes de cada día” de Santi Beascoa y Edgar Plans en Lupita Books.

Después no dudéis en darles una capa, un escudo y un antifaz, ellos sabrán como volar, como protegerse de las cosas desagradables y como mirar a su alrededor para descubrir todo lo bueno que les espera. Nosotras ya lo estamos haciendo esta Semana Santa en nuestras actividades especiales de lectura y creatividad ¡y estamos encantadas!

Feliz domingo para [email protected],

Rebeca Martín