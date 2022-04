Quesos Abadengo busca emprendedores para dar continuidad al negocio tras la jubilación de sus precursores

El tiempo no pasa en balde y todo llega. Después de casi 40 años que emprendieran la aventura de sus vidas, a los hermanos Blas y Esperanza López les ha llegado el momento de su jubilación. Tras ambos queda la estela de Quesos Abadengo, una empresa dedicada a la elaboración artesanal de queso de oveja y que desde sus inicios, en la localidad de Sobradillo –sede de la Casa del Parque Natural Arribes del Duero-, se ha colado en miles de hogares y momentos especiales a través de sus quesos, un sueño hecho realidad, conseguido a base de cariño y tesón, y para el que sus precursores buscan continuidad.

En un mercado en el que lo más complicado es introducir el producto, ‘Espe’ y Blas ofrecen su negocio e instalaciones a la pareja de emprendedores que esté dispuesta a darle continuidad a su pequeña empresa, para lo que no dudan en enseñar sus conocimientos durante el tiempo necesario, y ofrecer su cartera de clientes, consolidada gracias a un producto muy especial y que ha identificado a Quesos Abadengo desde siempre.

Blas estaba convencido de que llegado el momento de su jubilación no daría marcha atrás, pero Espe no estaba del todo convencida de dar el paso, “esperaba encontrar a alguien y continuar”, añade, aunque finalmente la falta de emprendedores en la zona la ha conducido a tomar la decisión que no quería.

Así que ahora, ante el temor de ver cómo sus instalaciones se deterioran por la falta de uso, y la lástima que les produce que un negocio fructífero en el medio rural, capaz de sacar adelante a una familia en los tiempos que corren, se pierda en el olvido, los propietarios de Quesos Abadengo están dispuestos a hacer un esfuerzo para que su sueño continúe con otros protagonistas.

A Espe le produce auténtica pena que haya gente que prefiera cobrar un subsidio por desempleo a independizarse teniendo su propio negocio, “en el que hay que trabajar, pero en el que no es necesario matarse”, asegura. Su ilusión es encontrar una familia o una pareja de emprendedores que le den continuidad a la fábrica, “yo estaré ahí durante el tiempo necesario, pero lo que no quiero es hacer hoy de profesora de unos y dentro de tres meses de otros, me gustaría encontrar a dos o tres personas convencidas de que lo que quieren es trabajar y sacar adelante a su familia con este negocio”.

Además de transmitir los conocimientos adquiridos a lo largo de esos casi 40 años de experiencia haciendo queso, Esperanza advierte a los posibles interesados en seguir sus pasos de que “también pueden hacer cursos de formación como yo he hecho y en los que se aprenden siempre cosas”. Espe no pierde la ilusión de volver a ver en funcionamiento las máquinas de la fábrica de Quesos Abadengo, de hecho “no he dado de baja ningún registro ni marca con la esperanza de que alguien se haga cargo, porque lo más difícil es tener los registros sanitarios y permisos para realizar esta actividad, además de las marcas de calidad”.

Por último, Espe y Blas quieren aprovechar estas líneas para "agradecer a nuestros clientes y a todos los que os habéis ido convirtiendo en amigos, vuestra confianza durante todo este tiempo, y esperamos que os quede un buen recuerdo de nuestra empresa y de nuestra forma de trabajar. Queremos también, dar las gracias por haber formado parte de nuestro negocio durante casi 40 años y, muchas gracias también por vuestro apoyo y fidelidad, puesto que sin estos dos elementos no hubiera sido posible llegar tan lejos en este viaje. Muchas gracias a todos".

Las personas interesadas en más información sobre la oferta de Quesos Abadengo pueden llamar a Esperanza al 696 595 635 o enviar un correo electrónico a la dirección [email protected]