Piojo: "Me gustaría acordarme de los 100 o 200 que van siempre al Municipal porque son los que han tirado del equipo"

Piojo, jugador del Guijuelo, ha atendido a SALAMANCA AL DÍA en una entrevista a pocos días de poder lograr el ascenso al coronarse como campeón del Grupo 8 de Tercera RFEF. Por ello, el defensa ha tocado toda la actualidad del líder antes del duelo con el Atlético Astorga.

Sensaciones a un paso del ascenso: "Estábamos deseando encontrar el partido en el que dijéramos que este fin de semana podemos ser campeones y depender de nosotros mismos, porque el otro día necesitábamos una serie de resultados y con un punto nos vale. Saldremos a por los tres al jugar en casa y queremos dejar buen sabor de boca".

Cuentas: "Hasta la semana pasada no eché ninguna cuenta. Se oyen muchas cosas durante de la temporada y de si hacemos esto, esto y esto podemos ser campeones, aunque ahora eso es ya real. Los cálculos sirven de poco y lo que importa es lo que pase en el verde en nuestra casa. Va a ser un partido duro contra el Astorga y es un rival que se puede enganchar al playoff".

Semanas más largas que las normales: "Siempre que hay un objetivo tan cerca se hacen más largas, pero tenemos la suerte de poder disfrutar este tipo de partidos. Es mejor para preparar el partido".

Astorga: "Va a ser complicado. Van a apurar sus opciones de entrar al playoff y lo van a plantear abierto. Con un punto igual no es suficiente. Nosotros intentamos ganar los partidos. No he visto a ningún equipo salir a empatar a un campo. Si no se puede ganar, mejor empatar, claro".

Cómo de difícil ha sido el año: "Ha sido muy difícil. Podemos haber jugado igual diez o doce partidos más que el resto de rivales. Hemos estado compitiendo miércoles y domingo hasta que se acabó casi la primera vuelta. Hemos tenido contratiempos que no han salido a la luz porque los resultados muchas veces lo tapan. El buen hacer de todo el mundo es importante y lo hace más fácil. Me gustaría que la gente cogiera las clasificaciones y viera que es lo lógico, ya que hay muchos proyectos hechos para ascender y luego no lo consiguen. Ojalá el domingo certifiquemos el ascenso. Ser primero es difícil porque solo puede conseguirlo uno. Parece fácil, pero te aseguro que no lo es".

Contratiempos: "Los peores momentos han sido a nivel deportivo. A nivel de estabilidad económica hay que darle un diez al club. Chapeau a la directiva. Se me viene a la mente el partido con el Leioa porque casi no había gente en el banquillo para jugar más allá de uno o dos. Hay que darle valor a eso. También los rivales han jugado con el cansancio que teníamos al jugar el miércoles y luego el sábado en vez del domingo. Nos hemos plantado en la final de la Copa Federación, hemos traído al Rayo... es para enmarcar".

Nivel personal: "Ha salido todo rodado a nivel individual. He contado con la confianza del míster, estoy bien, tuve la oportunidad de reencontrarme con Toti, que es amigo, y hemos recordado muchas cosas. Ha sido un año muy bueno y lo recordaré siempre".

Futuro: "No tengo ninguna intención de marcharme fuera de casa (ríe). Quiero continuar pase lo que pase".

Afición: "Les ánimo a que bajen al Municipal y pasemos un día bonito. Me gustaría acordarme de los 100-200 que van siempre al Municipal porque son ellos los que han tirado del equipo cuando estábamos a nueve puntos de la Cultural. Ojalá que venga la máxima gente posible y hubiera una ambiente de la leche, pero sería injusto que no me acordara de los que han estado todos los días con nosotros. El objetivo estaba lejos hace meses y ahora lo tienen que disfrutar".