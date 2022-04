“Mi gran ilusión sería ampliar la residencia de mayores y hacer un centro de noche”

Intenso último año al que ha estado sometido el equipo de Gobierno de Bañobárez con su alcalde al frente, José María Regalado, que confiesa su preocupación por que la Diputación de Salamanca acepte su propuesta para que la carretera que une este municipio con Lumbrales tenga un ancho de vía de 6,10 metros y no de 5,50 como pretende Fomento, pues recuerda que se trata de un eje principal de comunicación en la comarca del Abadengo y en especial para los vecinos de Bañobárez, pues no en vano en Lumbrales se encuentran los centros educativos o el centro de salud de área. El proyecto de mejora de esta carretera, de unos 15 kilómetros, se divide en dos fases, la primera, a punto de comenzar, afecta al tramo entre Bañobárez y el cruce de Olmedo y San Felices, comprendiendo la segunda fase el resto de la vía hasta Lumbrales. Para el regidor el escaso incremento que supondría ampliar el firme 0,60 metros “merece la pena porque quedará una carretera para siempre, porque además sobra espacio en los laterales para llegar a esa medida”, asegura.

Y tampoco le falta razón cuando señala que “a pesar de la pandemia no hemos estado parados”, cuestión que apunta también al apoyo recibido desde las administraciones, especialmente de la Diputación, recordando además la obra ya casi finalizada para la mejora de la carretera que comunica Bañobárez con Fuenteliante.

En estos momentos el Ayuntamiento ejecuta obras de acometidas de agua por 98.579 euros con cargo a los Plan Provinciales, y en este mes de abril espera sacar a concurso las obras de la depuradora de aguas residuales, proyecto presupuestado en 90.000 euros y que se enmarca en el programa provincial de depuración para municipios menores de 500 habitantes. “De esa cantidad el 80% pone la Diputación y el 20% restante el Ayuntamiento”.

Otra de las actuaciones destacadas, aunque menos visible para los vecinos, al menos de momento, es la creación de las Normas Urbanísticas municipales, gestión que se encuentra solo pendiente de su aprobación definitiva por parte de la Junta de Castilla y León. Otras gestiones poco visibles han sido la actualización del archivo municipal y el inventariado de bienes municipales. Para visible hay que señalar la renovación del alumbrado público gracias al Plan de Optimización Energética de la Diputación, que ha facilitado la sustitución de 180 lámparas led.

Recientemente se daba por finalizada la creación de un punto limpio para la recogida de voluminosos y material ganadero como cuerdas, etc. Y desde hace unos meses los vecinos de Bañobárez participan en un proyecto piloto de la Junta de Castilla y León que ha consistido en la creación de un centro de compostaje para el tratamiento de residuos orgánicos y que les permite obtener su propio compost para tiestos o pequeños cultivos. También en ese apartado ecológico se encuentra la plantación de 45 árboles frutales gracias al proyecto Arbolar de la Diputación de Salamanca.

Otra de las obras importantes ha sido el asfaltado del camino de Los Propios con cargo al plan de la Diputación para este concepto, y también por cuenta de la Salina se ha procedido al desbroce de caminos incluidos en el circuito BTT y los alrededores del casco urbano como medida preventiva contra incendios. También se han arreglado caminos con la motoniveladora de la Diputación y la excavadora de la Mancomunidad. Como actuación menor aunque no menos importante, José María Regalado señala la colocación de un desfibrilador.

Ampliación de la residencia

El alcalde de Bañobárez no oculta que su “ilusión” sería ampliar la residencia de mayores, actualmente catalogada como casa asistida “y no nos permite más que diez plazas. En estos momentos tenemos ocho personas en espera, todos del pueblo. Y con la ampliación de la residencia, yo siempre he tenido en mente crear un centro de noche para que los mayores no duerman solos en sus casas. Que llegada la hora acudan a cenar y se vayan a la cama, y que a la mañana desayunen y se vayan a sus casas. Tenemos muchas personas de más de 80 años que viven solas y esto sería un servicio principal”.

Pero un proyecto de estas características sería imposible llevarlo a cabo en lo que resta de legislatura, por lo que Regalado no descarta volver a presentarse, “esto sería lo último que haría si finalmente decido presentarme y el pueblo me da la confianza de nuevo”.

I Feria Solidaria del Caballo

Por otro lado, José María Regalado aprovecha la oportunidad para recordar que los días 9 y 10 de abril se celebrará en Bañobárez la I Feria Solidaria del Caballo, evento organizado por la Asociación Cultural de Castilla y León del Caballo (ACyLCAB) y que tendrá como beneficiaria a la Asociación Pyfano, encargada del cuidado de niños con cáncer.

A lo largo del fin de semana se celebrarán distintas actividades relacionadas con el mundo del caballo, rutas, exhibiciones ecuestres, degustaciones, etc. El broche a este evento llegará en la tarde con sendas exhibiciones de doma vaquera y doma clásica, esta última a cargo de las amazonas Isabel Muñoz y Paula Regojo.