Mateo Vallejo presenta en Lumbrales su novela 'Intuición de madre'

La biblioteca municipal de Lumbrales ha sido escenario de la presentación del libro 'Intuición de madre', la última novela escrita por Mateo Vallejo Fernández, vecino de Saucelle. Rosa del Pozo, concejala de cultura, abrió el acto reiterando el compromiso del Ayuntamiento de Lumbrales con la cultura. "Cuando Mateo nos solicitó un lugar dónde presentar su libro aceptamos la petición porque el Ayuntamiento está muy por la cultura, y nos hace mucha ilusión que todos los autores de la zona presenten aquí sus libros" afirmó la concejala.

Respecto al libro de Mateo Vallejo, "yo ya he leido la novela y tengo que decir que me enganchó desde el minuto 1, me la leí en una tarde" afirmó Rosa del Pozo. "Es un libro muy, muy recomendable" añadió.

Por su parte, el autor inició su intervención agradeciendo a los miembros del Ayuntamiento -el alcalde, Carlos Pedraz, y el teniente de alcalde Jesús Herrero también asistieron al acto- "las facilidades que me han dado para hacer la presentación aquí". Mateo Vallejo pasó a continuación a presentar la novela 'Intuición de madre', "un relato basado en un hecho real, sucedido en el año 1997" y que el autor escuchó contar en Lumbrales. El instinto protector de una madre descubre que su hija está siendo engañada con la falsa promesa de encontrar trabajo en la ciudad. El teléfono es clave en la trama de la novela, así como la intervención de la vecina de la chica -Inés- en Salamanca, una anciana con una historia paralela que complementa la historia central.

Las escenarios de Lumbrales, Ahigal, Salamanca... y el hecho de que la novela esté basado en un hecho real son elementos atractivos de esta novela, la tercera obra del escritor de Saucelle Mateo Vallejo Fernández.

Historias reales en sus obras anteriores

En otras historias escuchadas o recogidas por Vallejo están basados también sus dos libros anteriores. 'Los cazadores cazados' es un thriller basado en una historia de amor con dos cazadores asesinatos por medio, envidias, herencias, misterio que pudo haber sucedido en cualquier pueblo del oeste salmantino.

En el libro 'Esos malditos letreros' se narra el lamentable suceso vivido en Saucelle en diciembre de 1937, la detención de 27 vecinos de este municipio - y el fusilamiento de varios de ellos en el Puerto de La Molinera- a raíz de la aparición del letrero 'Viva el comunismo', pintado sobre una piedra. Para esta novela Mateo Vallejo consultó los documentos recogidos en el archivo de Ferrol y en la Asociacon de Memoria y Justicia de Salamanca. Otros hechos luctuosos sucedidos en Saucelle y otros pueblos de la zona, antes y durante la Guerra Civil, son el tema de otros relatos recogidos en esta obra.

El escritor de Saucelle tiene aún "muchas historias más para contar" en futuros libros, confirmó en el acto de presentación de su tercera obra, 'Intuición de madre'. Esta novela está a la venta en la Librería Abadengo, de Lumbrales.