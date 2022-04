Luis Felipe Comendador presenta su nuevo poemario en Béjar

El Centro de Estudios Bejaranos no cesa en su actividad por impulsar la cultura local y el apoyo a los autores de la zona y una nueva muestra de ello llegará este viernes al Casino Obrero de la localidad textil. A las 20:00 h, la Sala de Exposiciones y Conferencias se inundará de poesía y sensibilidad con la presentación de “Como regar el agua”, la creación mas reciente salida de la prolífica mano de Luis Felipe Comendador.

El autor bejarano estará acompañado por el también escritor, Antonio Gutiérrez Turrión. El libro está prologado por el escritor Luis Alberto de Cuenca y editado por GARUM.

Sobre el Autor y el presentador del acto

Luis Felipe Comendador es un editor y poeta nacido en Béjar. Autor polifacético, ha publicado además novelas, aforismos y ensayos. Parte de su obra está contenida en Versos giróvagos (1992), Notario de las horas (1994), Sentado en un bar (1995), Paraísos del suicida (2001), Vuelta a la nada (2002), El amante discreto de Lauren Bacall (2003), Con la muerte en los talones (2004), El gato solo quería a Harry (2006), Esa intensa luz que no se ve (2007), Formol con Havana 7 (2007), Nos vemos en el cielo (2008), Dientes de leche (2009), Que soy normal (2010), Tour de France (2015), Mañana no será nunca (2017), No pasa nada si a mí no me pasa nada (2019), Las afueras (2020) o Galería de estrafalarios (2021). Ha obtenido galardones como el Premio Gabriel Celaya por Sesión Continua en 1996, el Premio Internacional Tardor por Paraísos del suicida en 2001, el Premio Rafael Morales por Travelling 2003 y el Premio Ciudad de Mérida 2005 por El gato que sólo quería a Harry. Ha sido finalista del Premio Nacional del Ministerio de Cultura. A Esta extensa creación literaria, se unen dibujos y diseños, pero sin duda una de las labores más conocidas de Luis Felipe Comendador, es su incesante labor humanitaria con los más desfavorecidos gracias a su ONG, El Sornabique Solidario (SBQ). ‘Pipe’, como es conocido en Béjar, es un firme defensor del ‘humanismo pequeñito’ y gracias a la su solidaridad y la de muchos bejaranos, los niños y niñas en zonas empobrecidas de Perú reciben ropa y material que les ayuda a ver con una sonrisa cada día.

Por su parte, Antonio Gutiérrez Turrión es licenciado en Filología Hispánica y Románica por la Universidad de Salamanca y realizó los estudios de doctorado en la misma universidad. Ha impartido clases de Lengua y Literatura en institutos y en las universidades USAL, UPSAL y UNED. Desde 2007 publica en el Blog “Desde mi terraza” en el que vuelca casi toda su producción tanto en prosa como en verso. Es autor de Apuntes de supervivencia (ensayo), De ser y estar (poesía), Diario de la tarde (poesía), Brindis al sol (poesía), El manantial sonoro (novela) y Al paso de los días (poesía). Es miembro del Centro de Estudios Bejaranos y realiza investigaciones y publica trabajos sobre la literatura en Béjar. En 1994 leyó su discurso de ingreso al Centro titulado Rincón de provincia.