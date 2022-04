Al menos 5 localidades suman nuevos positivos entre los mayores de 60 años

Ciudad Rodrigo no ha sumado ningún caso en este grupo de edad en la última semana

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León hizo pública a última hora de la mañana del viernes una nueva actualización de los datos de enfermos de coronavirus, que desde el pasado martes solo recogen los casos detectados entre los mayores de 60 años en cada localidad. En este sentido, hay que apuntar que este viernes no sólo se publica una actualización por municipios, sino también por zonas básicas de salud, donde no se especifica (y todavía no se puede determinar) si sólo se recogen los datos entre los mayores de 60 años o en toda la población.

En este sentido, hay que apuntar que esa actualización por zonas básicas recoge 36 positivos en la última semana según el dato de incidencia, pero luego la cifra total de positivos se incrementa en 77 casos. Como aspecto favorable, sólo la Zona de Fuenteguinaldo presenta más positivos que la semana anterior (un total de 15 en los últimos 7 días, frente a los 8 de la anterior). Las 7 zonas por las que se reparten los 54 municipios de la comarca mirobrigense repiten en naranja, salvo la de Ciudad Rodrigo, que consigue bajar al amarillo, tras detectarse sólo 7 positivos en la misma en la última semana.

Mientras, en lo que respecta a la actualización por municipios, se sabe que al menos hay 5 localidades de la comarca que han registrado positivos desde el martes entre sus mayores de 60 años, ya que aumentan sus niveles de riesgo (han desaparecido de las publicaciones los datos numéricos). En concreto, se detectan nuevos casos, tras no haberse registrado ninguno durante la semana previa, en Agallas, Alba de Yeltes, Aldea del Obispo y Fuenteguinaldo. La quinta localidad con certeza de nuevos casos es La Fuente de San Esteban, que sube de 1 a 2 positivos en los 7 días previos.

En lo que se refiere a Ciudad Rodrigo, supera la semana de antigüedad su último caso entre los mayores de 60 años, con lo cual su incidencia en este período de tiempo baja a 0. Mientras tanto, en lo que respecta al período de los últimos 14 días, hasta 8 positivos de Miróbriga superan las dos semanas de antigüedad, quedándose con sólo 4 positivos en las últimas dos semanas.