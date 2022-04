Representación de la comarca de Béjar en el Congreso Nacional del PP

Este fin de semana Alberto Núñez Feijoó fue elegido Presidente Nacional del PP gracias al respaldo del 98,35% de los votos de los compromisarios que acudieron al vigésimo Congreso Nacional de la formación. En este evento ha habido representación tanto de tanto de Béjar como de la comarca, una amplia delegación de compromisarios y de invitados por la provincia de Salamanca.

Purificación Pozo, concejala del PP en Béjar, ofrecía una rueda de prensa en la tarde el lunes para analizar como había vivido este congreso, y del que destaca la palabra “ilusión como la más repetida por los intervinientes y las 3000 personas que abarrotábamos el Palacio de Congresos de Sevilla” manifestó Pozo.

La edil popular ha hecho suyas una frase del expresidente Mariano Rajoy que decía que "cuando el PP gobierna, a España le va bien" y que eso mismo se podía aplicar a Béjar “porque se realizaron muchos proyectos en beneficio de la ciudad, había más trabajo, la economía del consistorio estaba saneada y mejorada como la gestión de La Covatilla, por ejemplo. Y otro punto en común del que se habló en la convención, el PSOE sólo esta para la foto, mientras le crecen los problemas y es un fiel reflejo a lo que sucede aquí” señalaba la popular

Cien días del nuevo alcalde

El portavoz del grupo popular, Alejo Riñones, también estuvo presente en esta rueda de prensa y al respecto del cumplimiento de cien días de mandato del nuevo alcalde, Riñones dejaba en duda si hablarán mas en profundidad sobre este balance “cuando pasen unos días, aunque cuando se hace tan poco no se puede decir nada. Como un buen socialista no ha hecho nada y no se puede comparar con otras legislaturas y quien ha hecho algo por Béjar. Según el popular lo “único que han hecho en estos 100 días es la reapertura del centro de la calle Mansilla, que ellos mismo habían cerrado”.

Por ultimo, el líder del partido en la oposición, criticó que el equipo de gobierno socialista no haya hecho pública “una buena noticia, ya que la Junta de Compensación por el ‘Rincón de la Condesa’ debe pagar al ayuntamiento, cerca de 65.000 euros, que se suman a los 58.000 que se cobraron hace unos meses. Un dinero que se consigue gracias al PP y gracias a Alejo Riñones como alcalde” finalizaba en su intervención el concejal popular.