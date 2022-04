La ausencia de algunos actos en la Semana Santa bejarana despierta las críticas de la oposición

Hace unas semanas, durante la presentación de la Semana Santa de Béjar de este 2022, la concejala de Cultura y Festejo, Ana Vicente Peralejo, argumentó sobre la ausencia del Auto de Pasión que “en nuestra programación hemos estimado que no se iba a realizar”.

Estas palabras no fueron suficientes para el Partido Popular, que, en el pleno del mes pasado, a través de su concejala, Victoria Mateos, preguntó nuevamente por qué motivo no se ha programado para los actos culturales de Semana Santa, la representación del Auto de Pasión. “Una obra que lleva representándose en Béjar desde hace más de 30 años, con la única salvedad de los dos años de pandemia en los que no ha habido actos por la Semana Santa” argumentó Mateos quien hizo también referencia a la respuesta dada por la concejala que fue secundada por el alcalde Antonio Cámara. El primer edil de la ciudad textil avanzó que se informaría para el próximo pleno y que “se darán explicaciones a la ciudadanía y que, en todo caso, no me consta que haya habido propuesta para ello, pero no se hace para primar unos actos sobre otros, ya que cada concejalía ejerce sus delegaciones con libertad” explicó Cámara durante el pleno.

Sin embargo, el PP, mediante una nota de prensa, insiste en que debió ser el consistorio quien ofreciera hacerla a los grupos y no al revés ya que es “como se ha hecho siempre. El Ayuntamiento es el primer interesado en promover la Cultura en Béjar y su Técnico de Cultura siempre era la que buscaba a los grupos para pedirles que la hicieran, nunca son ellos los que se ofrecen” señalan los populares y ponen de ejemplo que esta mecánica es la similar para la realizar programación del Teatro o la Red de Teatro.

Según el escrito del PP, el grupo encargado del Auto de Pasión ofreció “en 2019 otra alternativa” y que se les respondió que “no hay dinero. Vemos que no hay dinero en 2019, pero tampoco en 2022” indican desde el grupo popular. Finalmente, el partido en la oposición opina que “cuantos más actos culturales para engrandecer la Semana Santa Bejarana haya, mejor. Todos los actos de Semana Santa son muy importantes, pero El Auto de Pasión, es tradición. Algo que muchos bejaranos se acercan a ver desde hace años” y el PP lanza su agradecimiento al Colectivo de Teatro Telar y a la Coral de Béjar todos los años que nos han hecho disfrutar con su trabajo y que le “apena el hecho de que el nuevo equipo de Gobierno esté tan perdido y por no preguntar sean los bejaranos los que pierden”.