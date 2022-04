Leopoldo Sánchez Gil y la ganadería de Rollanejo, primeros premios 'Serrín y Azabache de 'Sentir Torero'

El grupo de aficionados prácticos ‘Sentir Torero’, colectivo que lidera el vitigudinense Javier Vicente Moro, ha creado los premios taurinos ‘Serrín y azabache’, galardones con los que tratan de reconocer a personas es instituciones por su defensa de los toros.

Esta primera edición han sido galardonados Leopoldo Sánchez Gil, gran aficionado y persona muy conocida en el mundo del toro; y la ganadería de Rollanejo, propiedad del Ayuntamiento de El Cubo de Don Sancho y que la convierte en el la única ganadería de bravo del mundo de propiedad municipal. Los primeros premios taurinos ‘Serrín y azabache’ se harán entrega el día 30 de abril, a las 20.00 horas, en el Hotel Hall 88 de la capital salmantina.

Como señala Javier Vicente., el premio a Leopoldo Sánchez Gil es un “reconocimiento a su labor incansable en la organización de los coloquios taurinos de Caja España durante 50 años en la feria de Salamanca”. Por su parte, el premio a la ganadería de Rollanejo es consecuencia de su “apuesta hace ya 11 años por un Bolsín para aficionados prácticos. Hoy día este bolsín está considerado el mejor a nivel nacional. Todos los años son numerosos los aficionados prácticos de todos los sitios de España que están interesados en participar”.

Los premios consisten en una pieza exclusiva creada por el artesano de La Fuente de San Esteba, Ángel Martín Carreño, carpintero de profesión y apasionado por el mundo toros. Su afición a la tauromaquia le ha llevado a que a través de su profesión exprese sus sentimientos taurinos. El material con el que elabora sus obras es principalmente madera y forja.

Sus obras taurinas están siendo reconocidas en varios certámenes y bolsines regionales. Son el premio a los triunfadores del Bolsín de Aficionados Prácticos de Rollanejo y a los ganadores del Circuito de novilladas de Castilla y León. Su obra taurina va a ser expuesta en los salones de la plaza de las Ventas de Madrid.

Entrevista a Ángel Martín Carreño, autor de los premios

¿Quién es Ángel Martín Carreño?

Ángel es un artesano de la madera que combina su profesión con su pasión los toros.

¿De dónde le viene la afición al mundo del toro?

La afición me viene de pequeño mi familia es taurina y eso me hizo vivir este mundo.

¿En tu familia hay antecedentes taurinos?

Un tío mío. Tío Ángel era un aficionado que nunca dudaba en lanzarse al ruedo.

El hecho de vivir en el Campo Charro y la proximidad de La Fuente de San Esteban, localidad con varios toreros de alternativa, ¿influye en tu afición al mundo del toro?

Si también influye. En La Fuente de San Esteban y en El Cruce, donde vivo, siempre hay un punto de reunión de grandes toreros.

Como aficionado práctico, participaste y conseguiste ser triunfador del Bolsín de Rollanejo. ¿Qué supuso para ti ese Bolsín?

Sí, como aficionado práctico participé en distintos puntos de la provincia, pero sin duda el más importante fue Rollanejo, por su cuidado y trato con quienes desde hace 11 años hacen el paseíllo en esta plaza. Rollanejo se ha convertido el mejor bolsín a nivel nacional. Es una suerte y un privilegio haber participado. A día de hoy todos los aficionados prácticos quieren participar en él.

Tus obras taurinas están muy presentes en el Bolsín de Rollanejo. ¿Te la solicitan para algún certamen más?

Sí. Mis trofeos, gracias al Ayuntamiento de El Cubo de Don Sancho, están siendo entregados en este certamen, y también se están entregando en los circuitos de novilladas de Castilla y León, tanto picadas como sin picar, y distintas asociaciones taurinas, como Media Verónica, de Macotera, entregan mis obras.

¿Por qué tus obras taurinas se denominan ‘Serrín y Azabache’?

Es una larga historia. Surgió de una gran tarde en mi taller con mi padre y mi tío y, con nosotros Felipe, gran persona y buen aficionado de Valladolid, el cual, en su blog, aquella tarde la tituló ‘Serrín y azabache’.

Después de una tarde de tentadero con más aficionados prácticos, ¿cómo afrontas esta iniciativa de los Premios Taurinos ‘Serrín y Azabache’?

Con responsabilidad y muchos nervios, a la vez que con mucha ilusión. Es algo que nunca pude imaginar, que se pudiera llevar a cabo. Hay mucho trabajo por detrás. Mi intención es que tengan continuidad en años venideros.

¿Veremos pronto alguna exposición de tu obra taurina?

Estoy completando y preparando una exposición para la plaza de toros de Las Ventas. Este proyecto me está cargando de responsabilidad a la vez que me está generando una gran ilusión. No siempre se presentan estas oportunidades.

Está en proyecto a corto plazo poder dar un salto más, un salto donde la responsabilidad es más fuerte y dónde la ilusión se multiplica por mil en Las Ventas.

