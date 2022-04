El Guijuelo gana en el descuento al Ciudad Rodrigo y ambos se quedan a las puertas de sus desenlaces

Ciudad Rodrigo y Guijuelo dieron en la soleada -aunque algo fría- tarde del domingo en el Francisco Mateos sendos pasos más hacia los que parecen sus respectivos desenlaces esta temporada -el descenso a Regional y el ascenso a 2ª RFEF- producto de la victoria del equipo chacinero, que llegó -como ha ocurrido unas cuantas veces en el Francisco Mateos esta temporada- en el ultimísimo suspiro de un tiempo de descuento final que fue eterno, de ocho minutos de duración.

Esta vez ese tiempo de descuento estaba totalmente justificado por una lesión que sufrió el portero del Guijuelo, que obligó a tener parado el encuentro unos cinco minutos en el segundo período. Por cierto, que ese portero había entrado en el último momento en la alineación del Guijuelo, sustituyendo al que estaba previsto inicialmente, lo que quizá hizo que no fuera cambiado y siguiera jugando aunque se le notaba con problemas físicos (no volvió a golpear para sacar de puerta).

Al inicio de este encuentro llegaba el Guijuelo sabiendo que esta semana todavía no podía certificar el ascenso a 2ª RFEF, ya que en la jornada del sábado el Real Ávila cosechó un empate ante el Atlético Astorga (tenía que perder para que fuera posible el alirón). Con la victoria en Ciudad Rodrigo, al Guijuelo le vale con sumar un punto en alguno de sus tres últimos partidos para conquistar el título de la categoría y ascender a 2ª RFEF.

Mientras, en el caso del Ciudad Rodrigo (que ofreció una buena imagen en la tarde dominical), la nueva derrota le aleja aún más de la salvación, porque queda un partido menos y porque la brecha con la salvación se ha ampliado un punto más, tras la victoria del Salamanca CF UDS B, que ha adelantado al Ribert, que ha perdido con el Santa Marta. A día de hoy, el Ciudad Rodrigo está a 8 puntos del Salamanca CF UDS B, cuando sólo le quedan 4 partidos. De este modo, dependiendo no solo de los resultados propios, sino también de los ajenos, el descenso podría consumarse el próximo fin de semana.

ASÍ FUE EL PARTIDO por María Rodríguez

La primera parte del encuentro no tuvo demasiada ‘chicha’, llevando algo más la voz cantante el Guijuelo, pero sin ocasiones claras de peligro por parte de ningún equipo durante prácticamente la primera media hora de juego. No fue hasta el 28’ cuando se produjo la primera ocasión relevante, por parte del Ciudad Rodrigo, con un pase de Alberto Martín para Manu González, quién se revolvió en busca de un hueco, pero no pudo firmar un buen tiro.

Tres minutos después, el guardameta visitante repelió una intentona de Alberto García, mientras que en la jugada siguiente, Alberto Martín hizo otro disparo que se marchó a la izquierda de la portería. Ya en el 36’, Manu González firmó una buena jugada personal en la que acabó cayendo en el área, reclamándose penalty, pero no fue pitado. Tampoco concedió el árbitro un gol del Guijuelo, en este caso por fuera de juego, ya en el último minuto del primer período.

El partido tuvo más enjundia en el segundo tiempo, especialmente según se fue encaminando hacia el final. Para empezar, hubo un disparo claro del Guijuelo que el Ciudad Rodrigo logró desviar a córner, mientras que en el otro lateral del campo, Maza botó una falta desde el borde del área que rechazó la defensa visitante. El Guijuelo firmó un nuevo disparo que se marchó otra vez a córner, cuyo saque generó un remate que se perdió.

El marcador se empezó a mover en el 55’, con mucha polémica: el Guijuelo botó una falta que remató un jugador en dirección a la red, tocándola un compañero parece que antes de que cruzase la línea de gol, por lo que los jugadores mirobrigenses reclamaron fuera de juego, pero el colegiado dio validez al tanto. El tramo siguiente no fue demasiado interesante, salvo un córner mirobrigense que despejó la defensa rival y una nueva falta botada por el Guijuelo que despejó Pepo.

Sin nada que perder, el Ciudad Rodrigo apretó el acelerador a partir del 80’, empezando con sendas faltas desde ¾ de campo colgadas por Maza y Alberto García, pero en ambos casos el balón acabó fuera (en la primera directamente y en la segunda tras rematar Pablo Pérez). Después de un pase de la muerte de Maza por la izquierda que despejó la defensa, el colegiado pitó en el 85’ penalty a favor de los mirobrigenses por derribo de Mario, que transformó Alberto Martín. En los compases siguientes, se vio al Ciudad Rodrigo animado (hubo otro balón colgado que acabó fuera), pero el Guijuelo fue ganando terreno, sobre todo a balón parado.

Consecutivamente, hubo una falta hacia el 2º palo, atrapando Pepo el remate de cabeza; un par de córners bien defendidos por el Ciudad Rodrigo; y una falta lejana que el Guijuelo remató de cabeza al fondo de la red, pero la acción fue anulada por fuera de juego (justo antes de esta jugada, Maza firmó un buen disparo lejano a pase de Mario que atrapó el guardameta). El desenlace del partido llegó en el lejano 97’: en el 2º córner seguido botado por el Guijuelo, un remate de cabeza volvió a acabar dentro, y ésta vez sí fue válido, para mazazo de los locales, que tuvieron una última jugada: una falta colgada desde lejos por Maza hacia el área (donde estaba incluso Pepo), pero el balón se acabó perdiendo.