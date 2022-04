Pereña se plantea abandonar el Parque Natural Arribes si se mantienen las limitaciones a las actividades turísticas

El Ayuntamiento de Pereña de la Ribera podría solicitar su salida del Parque Natural Arribes si desde la dirección del espacio protegido se mantienen las limitaciones que afectan a la organización de actividades lúdicas dirigidas al turismo.

La controversia, que no es nueva y que cada año surge con alguno de los municipios que integran este espacio protegido, es consecuencia de que desde Medio Ambiente se prohibiera el recorrido propuesto para una prueba de trail, que se iba a celebrar este mes de abril, por entender que el paso de los corredores pudiera alterar el ciclo reproductivo de algunas especies de aves.

Ante este hecho, el alcalde de Pereña, Luis Rodríguez, ha manifestado sus quejas a la directora del Parque Arribes, Ana Martínez, por esta decisión y otras similares adoptadas contra eventos organizados en otros municipios y en los que sus respectivos ayuntamientos, a partir del 15 de marzo, eluden proponer ciertos itinerarios para sus actividades de senderismo, en su mayoría, y así evitar entrar en conflicto.

Para el alcalde de Pereña de la Ribera, “estas decisiones están generando una desafectación tremenda de los ciudadanos residentes hacia el Parque Natural, y que son los que cuidan el Parque en definitiva. Y como esto no puede seguir así, no podíamos pasar por alto que se haya tenido que suspender una actividad prevista, desde el 15 de marzo, porque así lo ha decidido el Parque Natural.

Luis Rodríguez señala que “no es de recibo que esto se venga reiterando de forma sistemática cuando son precisamente los residentes en este espacio los que lo han hecho posible, y siguen haciendo posible, que esto sea un parque natural, porque si no fueran ellos esto lo hubiera comido la maleza en su integridad”, aseguraba.

Al mismo tiempo, y como ya ha denunciado LAS ARRIBES AL DÍA en el caso de las autorizaciones para realizar prospecciones mineras en lugares ZEPA, en cualquier época del año, al alcalde de Pereña le resulta “cuanto menos sorprendente que se limiten actividades que no tienen absolutamente ninguna incidencia en las aves, porque pasar por el Picón de la Tabla, que es el punto crítico, por decirlo de alguna manera, en una actividad programada donde una persona cada equis minutos, porque es una prueba de trail y no va haber concentración de gente, y cada uno va a lo suyo, contrasta esa decisión con que en esta zona se estén intentando instalar megaproyectos energéticos que sí van a tener un impacto definitivo, tanto en las aves como en el espacio natural, porque se afecta a toda la zona de campeo de las aves, y no entiendo como desde Medio Ambiente se permite esa situación”.

Así las cosas, el regidor ribereño tiene “la sensación de que a los políticos que están sentados en determinados puestos, la única especie que no les merece protección especial es la única que está en vías de extinción en esta tierra, y que es el ser humano. Como sigamos así se irán todos los que están y no vendrán los que lo hacen habitualmente, lo que no puede ser”, por lo que “al final nos plantearemos como Ayuntamiento la posibilidad de solicitar nuestra salida del Parque Natural”, concluía.