Béjar se tiñe de azul por el autismo

El 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y el Ayuntamiento de Béjar se sumará a la iniciativa denominada ‘Light It Up Blue’ iluminando de azul el propio consistorio como apoyo y solidaridad con las personas con trastorno de espectro autista (TEA) y sus familias. Autismo España, confederación de ámbito estatal que representa a las personas con TEA y sus familias, junto a sus entidades miembro, promueven la iluminación en azul de edificios y monumentos de toda España, en el marco de la iniciativa mundial Light It Up Blue.

Bajo el lema ‘Un feliz viaje por la vida’, la campaña del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 2022 pone el foco en el derecho de las personas con trastorno del espectro del autismo y sus familias a disfrutar de una vida feliz. Como prioridad de esta campaña se marca la eliminación de los prejuicios existentes y empatizar con el colectivo. Conocer y comprender sus necesidades para poder facilitarles los apoyos individualizados, específicos y especializados que les permitan vivir felices. Unos apoyos que, además, deben ir adaptándose en función de la etapa del desarrollo en la que se encuentren, así como de las experiencias que hayan ido adquiriendo a lo largo de su vida.