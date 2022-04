ARBE realiza este domingo un encuentro de alcohólico rehabilitados en Salamanca

La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Béjar organiza este domingo la 105 reunión interprovincial de alcohólicos rehabilitados de Castilla y León. Un evento en el que participarán más de 320 personas, con presencia de asociaciones de toda la comunidad y también procedentes de Madrid. El Lema de esta edición es “Familia, alcohol y pandemia” ya que como indica el colectivo bejarano, la situación vivida durante estos años ha incrementado el consumo de alcohol sobre todo entre la población joven. De ahí la importancia de este tipo de asociaciones como matiza Rafael Ortega, secretario de ARBE, “estamos para ayudar a gente mayor, joven, mujeres y hombres. Si no existiéramos podría ser fatal porque muchos empiezan por el alcohol y pasan luego a otras drogas”.

Críticas a la ausencia de representación municipal

Un encuentro sin embargo que se tendrá que realizar en el Hotel Emperatriz en salamanca, ya que como declaraba el presidente de ARBE, Lorenzo Marcos, “Béjar carece de capacidad hotelera para acoge esta reunión”. Y donde no habrá tampoco representación del ayuntamiento bejarano “hemos invitado al alcalde y nos han dicho desde el consistorio que no tiene gente disponible para venir al acto y no tenemos apoyo de la alcaldía” señalaba el presidente.

La polémica llegó al Pleno Municipal, donde en el turno de ruegos y preguntas, la popular Purificación Pozo planteó esta cuestión y manifestó que el alcalde “sólo va a donde no le causan problemas y ha declinado la invitación de ARBE ¡Qué vergüenza y falta de respeto, dejando tirada a la asociación de Bejar!”. Por su parte el primer edil, Antonio Cámara argumento que el “no había contestado eso y que como en otros momentos, cuando hay actos que se solapan, tenemos que decidir una serie de circunstancias. Yo como alcalde he excusado mi asistencia y no me han dicho que tenga que participar en ninguna mesa”.