Giráldez: "Si me dices que somos campeones en Ciudad Rodrigo, bien; si me dices que tenemos que serlo en casa, también"

José Giráldez, jugador del Guijuelo, ha atendido a SALAMANCA AL DÍA en los días previos al posible ascenso directo a Segunda RFEF en el caso de que su equipo se convierta en campeón en Ciudad Rodrigo.

Ascenso muy cerca: "Lo que veo en el vestuario es que afrontamos el partido con mucha ilusión, pero con los pies en el suelo. Es uno más. Cada uno sale a dar lo mejor. Intentaremos ganar porque el objetivo está cada vez más cerca. Si ganamos, ya iremos viendo lo que ha sucedido en el resto de la jornada".

Cuentas para subir: "Si soy sincero, en el vestuario no se habla de nada que no sea el Ciudad Rodrigo. Sobre el resto de equipos, nada de nada. Y hacemos bien porque nos puede descentrar".

Derbi con el Ciudad Rodrigo: "En este tramo final de Liga, los resultados no son abultados porque todo el mundo se juega algo. Pienso que va a ser un partido difícil y si la gente cree lo contrario, eso no es así. Es un campo complicado y un césped al que no estamos acostumbrados. Tendremos que dar el 200%".

Campeón o pasillo la semana que viene: "No pienso en nada más que ganar en Ciudad Rodrigo. Si me dices que somos campeones en Ciudad Rodrigo, bien; si me dices que tenemos que serlo en casa, también. Quiero cumplir con el objetivo del club".

Máximo goleador del Guijuelo: "Me encuentro bastante bien. Llegué aquí y sabía que podía aportar al equipo, pero han venido los goles y estoy feliz con la plantilla y el club. Espero seguir ayudando para el ascenso".

Futuro: "Firmé un año en Guijuelo y en lo que pienso es en ascender con él. No tengo un pensamiento más allá de eso porque tener en la cabeza en otras cosas no me iba a venir bien. Si se consigue el objetivo, ya me sentaré y valoraré las cosas".

Afición: "Decirle al pueblo que se siga volcando como hasta ahora. Son unos fieles y estamos todos a muerte. Es el último empujón a la temporada y es necesario que estén ahí. Nos han animado mucho".