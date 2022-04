Ventura Sánchez, propietario de gasolinera: "Si no aclaran lo del descuento nos veremos obligados a cerrar"

Las estaciones de servicio de combustible de España afrontan a partir de mañana, viernes 1 de abril, la medida anunciada por el Gobierno de España en el que se supone que se aplicará un descuento de hasta 20 céntimos por litro a la hora de repostar carburante. Sin embargo, los propietarios de las estaciones están protestando enérgicamente, puesto que la medida es poco clara y lo ven inviable al repercutir directamente en la actividad, ya que los 20 céntimos suponen el doble e incluso hasta el triple del margen de beneficio que manejan las gasolineras, puesto que la mayor parte del precio depende de las petroleras y los impuestos gubernamentales.

"Lo vemos con total incertidumbre. ¿Desde cuando se ha visto que los comerciantes tengamos que adelantar un dinero que tiene que devolver el Estado? Nosotros ya pagamos nuestros impuestos por la actividad, y ellos cobran impuestos por cada litro que venden y por la actividad que desarrollo yo, además de eso ahora tenemos que reducir beneficios vete a saber cuanto tiempo antes de recibir el dinero de vuelta". Así de contundente se muestra Ventura Sánchez Marcos, propietario de la estación de servicio Iberfuel en Guijuelo.

"Ahora con la huelga de transporte se ha visto reducida la cantidad de litros que servimos, pero de media podemos vender dos camiones cisterna a la semana, lo que son unos 66.000 litros de combustible. ¿De verdad cree el Gobierno que vamos a adelantar nosotros en torno a 7.000 euros semanales solo porque ellos no quieran rebajar los impuestos? Además, nadie nos ha explicado cómo se va a recuperar el dinero, qué tipo de documentación hay que realizar... a dos días de aplicar la medida nadie sabe nada, esto es una chapuza", añade Sánchez.

Al igual que otras estaciones de servicio, en esta gasolinera de Guijuelo se plantean no aplicar la medida hasta que esté totalmente explicada. "Si de aquí al viernes no hay documentación oficial explicando en qué condiciones y de qué manera aplicar el descuento, lo más seguro es que no lo hagamos. El que quiera repostar que reposte, y el que no, puede buscar donde lo hagan. Lo que no vamos a hacer es perder dinero por la incompetencia de quien controla la mitad del precio", indica Ventura. "Y en el caso de que no sea posible, estamos dispuestos a cerrar el tiempo que sea necesario. Esta no es manera que hacer las cosas", concluye.