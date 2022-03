“Muchos se plantean reducir horas y plantillas o cerrar las gasolineras”

El Gobierno de España ha anunciado un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania y entre las más destacadas está la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible para todos los ciudadanos, no sólo para los transportistas. Una medida que, desde el sector, consideran difícil de soportar económicamente. Hablamos con Lorenzo Colomo, presidente de la Federación Regional de Estaciones de Servicio de Castilla y León y propietario de las gasolineras del Grupo Prieto.

Pregunta: ¿Cómo esta viviendo el sector esta subida de precios?

Respuesta: Pues se nos esta poniendo muy cuesta arriba el poder mantener nuestros negocios abiertos, por la subida de precios, la bajada de márgenes e insisto a quién me pregunta en estos días: puede parecer incluso mentira, pero con un precio del diésel, hoy por ejemplo e 1,899 euros, resulta que el margen de beneficio no llega al 1%. Y con eso hay que mantener el personal, hacer inversiones en las estaciones, el mantenimiento, comprar las cisternas que se pagan la mayoría por adelantado, etcétera. La situación es complicadísima.

¿Cómo valoran el anuncio de las bonificaciones decretadas por el Gobierno de Pedro Sánchez?

Lo vemos con preocupación. El Real Decreto publicado viene a decir que se bajan 20 céntimos el litro de los carburantes, pero el Gobierno dice que ese dinero lo va a poner en algún momento y que tenemos que adelantarlo las gasolineras. Por ejemplo, en nuestro caso en Puerto de Béjar, donde tenemos unas ventas mensuales de 150.000 litros, lo que supondría descontar casi 22.500 euros de un margen que no tenemos y que ya más adelante Hacienda nos devolverá. Pero claro de esta manera o pagamos el adelanto o las cisternas o hacemos el adelanto, para las tres no nos da.

Los propietarios de estaciones pequeñas y medianas habéis indicado que van a notar más el golpe que las grandes estaciones y petroleras…

Claro, aquí hay un error de concepto por parte del gobernó y parte de la ciudadanía, confundir gasolinera con petrolera. En España, hay 14.000 estaciones de servicio y de esas, unas 8.000, casi el 70%, pertenecen a autónomos, pymes o micro pymes. La gente pasa por delante de nuestra gasolinera y ve una marquesina roja que pone Cepsa, pero en realidad esta estación es de un particular que paga todo. El Gobierno creo que no ha sabido hacer esta distinción y lógicamente los pequeños no tenemos el musculo financiero y desde que llego la pandemia a duras penas llegamos a final de mes pagando nominas e inversiones que tenemos que hacer.

¿Se deja notar también el parón del transporte?

Por supuesto. En este último mes nuestro negocio literalmente ha desaparecido en todos los aspectos. Nuestras ventas de carburante se han visto disminuidas en muchos casos por encima del 50, 60 ó 70%. Aparte de eso, con el anuncio de que habrá bajada en un par días ha hecho que los clientes particulares no acudan y se esperen al viernes como es lógico. Llevamos unos días en los que nuestros trabajadores están mano sobre mano sin hacer nada.

¿Se baraja en el sector reducir horas de servicio o el cierre de estaciones para acometer obras pendientes hasta que la situación mejore?

Así es, como presidente de la Federación Regional de Gasolinera y Estaciones de Servicio de nuestra comunidad, muchos propietarios se lo están planteando seriamente reducir hora, personal o incluso cerrar para hacer reformas, porque a este paso vamos a preferir tener la estación parada a seguir perdiendo un dinero que no tenemos por mantenernos operativos. Una de las frases más repetidas es “habrá que dar vacaciones y esperar tiempos mejores”, pero parece mentira que tengamos que llegar a ese extremo porque el Gobierno no ha hecho los deberes adecuadamente. La solución sencilla era bajar temporalmente el IVA y el impuesto especial de hidrocarburos. Hay que recordar que somos muchos los que llevamos dos años viviendo de créditos del ICO para pagar a nuestros empleados y seguir abiertos.