Desmontando una falacia

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Fuenteguinaldo, Dionisio Sánchez, emitió en la mañana del miércoles una nueva nota de prensa a modo de contrarréplica de la difundida el pasado viernes por la alcaldesa de Fuenteguinaldo, Lourdes Palos, como respuesta de la originalmente publicada por el PSOE, en la que denunciaban la “parálisis y falta de trabajo y actividad” del Consistorio guinaldés.

En esta contrarréplica, titulada Desmontada una falacia -y que reproducimos de forma íntegra a continuación según lo ha solicitado Dionisio Sánchez- el antiguo alcalde de la localidad y actual portavoz socialista responde uno por uno, aportando datos numéricos, los argumentos expuestos por Lourdes Palos, a quién asimismo exige una “rectificación pública” por insinuar que el problema es que no le gusta que una mujer sea alcaldesa. Este es el comunicado:

El Grupo Municipal Socialista (GMS) del Ayuntamiento de Fuenteguinaldo emitió, cumpliendo su labor de oposición, un comunicado denunciando la actual situación en la que se encuentra la gestión municipal.

La Sra. Alcaldesa, a quien ni se menciona en referido informe, pues siempre se alude de forma genérica a “equipo de gobierno” a los pocos días saca una nota de prensa, en contestación al mismo.

Tras su lectura, y después de reflexionar sobre el tema, el GMS considera conveniente hacer públicas algunas consideraciones y puntualizaciones al respecto.

Primera.-

Este Grupo municipal y su portavoz siempre han defendido que la crítica política debe circunscribirse exclusivamente al ámbito de acción pública, dejando al margen el ámbito privado, la esfera personal de cada uno, pues toda persona merece el máximo respeto y consideración. Cierto es, que a veces, no es fácil delimitar ambos planos, sobre todo en los pueblos pequeños, pero hemos de esforzarnos por conseguirlo.

El comunicado del GMS cumple con este principio, no se alude a las personas sino a los cargos, no figura ningún nombre ni hay referencias personales. Se limita a una crítica general del equipo de gobierno, con una redacción que quizá exigiría algo más de rigor y precisión, aunque en el fondo se ajusta a la realidad. ¿Sabe la Sra. Alcaldesa cual fue el grado de ejecución del capítulo VI del estado de gastos en 2020? De acuerdo con la liquidación del presupuesto de dicho ejercicio el 42,38 %. Lo que significa que de cada 100€ presupuestados para inversión solamente se comprometen 42,38 € por lo que quedan 57,62 € sin invertir. ¿Es eso una gestión eficiente? Claramente parece que no. De 2021 no hay datos todavía al no haberse liquidado el presupuesto de este ejercicio.

En el Pleno de 15 de noviembre de 2021 se aprobó iniciar el expediente de licitación de obra de asfaltado y reparación de vías públicas por importe de 132.199,80 €. Cuatro meses y medio después aún no se han aprobado los correspondientes PCAP. Para el GMS eso es parálisis y falta de inversión.

Los demás datos que se señalan en el informe del GMS, sin carácter exhaustivo y a modo de muestra, son eso: datos, hechos objetivos y verificables, y por tanto no sujetos a valoración en sí mismos. Podrá discutirse si es necesario o no (aparte la obligación legal) disponer de unas Normas Urbanística Municipales, pero el hecho cierto es que la tramitación de estas se paralizó por el actual equipo de gobierno municipal. Igual cabe decir de los otros extremos (página web, liquidación del presupuesto de 2021 y aprobación del presupuesto del ejercicio actual), por eso la nota de la Sra. Alcaldesa no puede desmentirlos, de hecho, no hace referencia alguna a los mismos.

Lo mismo puede aplicarse a la referencia que se hace sobre el equipo de gobierno y su situación actual. Simplemente se describen unos hechos que se han producido, añadiendo que según el GMS aquel ha quedado debilitado. No hay alusiones personales ni a las circunstancias que los han provocado.

Segunda.-

La nota de prensa de la Sra. Alcaldesa lamentablemente rompe aquel principio, invadiendo la esfera personal y privada del portavoz del GMS a quien parece dirigirse en exclusiva, y nombrándolo hasta cinco veces.

Es miserable y ventajista que, amparándose en su condición de mujer, acuse de forma totalmente gratuita pero hiriente, velada pero fácilmente deducible, de machista al portavoz del GMS, que siempre ha sido y sigue siendo un firme y convencido defensor de la igualdad de género. En la pasada legislatura el cargo de Teniente Alcalde lo ostentaba, una mujer, que además representaba al Ayuntamiento (y muy bien, por cierto) en los actos con motivo de las Águedas, día de la mujer trabajadora y similares. ¿Se le ha olvidado, Sra. Alcaldesa?

Además, para resaltar esta infundada e injuriosa acusación la pone en el subtítulo de su nota. ¿Qué pretende con ello? Absolutamente inadmisible. El GMS le exige una rectificación pública.

Tercera.-

Afirma con toda naturalidad que “en poco más de dos años y medio se han realizado más inversiones y obras que en todos los años en los que gobernó el PSOE”. A todas luces es una hipérbole, aun refiriéndose solo a la anterior legislatura, aunque una interpretación literal lo extienda a todos los años de gobierno del PSOE, lo que en este caso no tendría calificativo. ¿Sabe la Sra. Alcaldesa que el PSOE ha gobernado siete (las cinco primeras, la séptima y la décima) de las once legislaturas de los Ayuntamientos democráticos, y seis con mayoría absoluta?

Antes de rebatir esta afirmación, hemos de señalar que la actual legislatura cuenta con dos circunstancias favorables que no se dan en la anterior. Por un lado, la pandemia sufrida por la covid-19 obligó a suspender las fiestas de agosto de 2020 y 2021, ello origina un “ahorro” de gasto corriente en torno a 150.000-160.000 euros que pueden (en todo o en parte) destinarse a obras de inversión, aumentado en consecuencia el presupuesto de las mismas. Y por otro lado, y motivado por los efectos económicos de referida pandemia, se flexibiliza por el Gobierno del Estado la aplicación de las reglas fiscales que disciplinan el gasto de los Ayuntamientos, dejando en suspenso la regla de gasto por lo que es posible utilizar los remanentes de tesorería para gastos generales sin aquella limitación, si bien el equipo de gobierno no hace uso de esta posibilidad y prefiere mantener el dinero en las cuentas bancarias antes que mejorar las infraestructuras y servicios del municipio. Opción legítima pero que el GMS no comparte y seguro que muchos vecinos/as tampoco.

En cuanto a la relación de obras que enumera la Sra. Alcaldesa cabe puntualizar:

-Cambio de alumbrado público a led. Esto sí es inaudito, se apropia de una obra que solo la fase final se ejecuta en esta legislatura. El alumbrado público consta de unas 400 luminarias; pues bien, en la anterior legislatura se lleva a cabo la sustitución de aproximadamente el 90% de ellas, por un importe total de casi 140.000 euros, quedando pendiente únicamente de cambiar las luminarias de la travesía y el entorno de la residencia, que forman esta última fase.

-La sustitución de colectores de la red de saneamiento. Cuantitativamente es la obra más importante incluida en el plan de cooperación de obras y servicios de la Diputación Provincial para el bienio 2020-2021, que con relación al anterior 2018-2019 experimenta un incremento superior al 60 %. Su costo asciende a 181.270,64 € aportando la Diputación 176.973,98 €.

-La rehabilitación de una vivienda propiedad del Ayuntamiento (integrada en “las casas de los maestros” y que tiene tal condición debido a que un gobierno municipal del PSOE solicitó y obtuvo su desafectación del servicio público de enseñanza y posterior cesión al Ayuntamiento) se lleva a cabo directamente por la Junta de Castilla y León sin coste alguno para el Ayuntamiento, por lo que en el presupuesto municipal no aparece, como en el presupuesto de 2017 tampoco figura la mejora de la carretera de Fuenteguinaldo a Ituero de Azaba que ejecuta directamente la Diputación, aunque en este caso sí hay una aportación de unos 12.000 euros con cargo al presupuesto municipal.

La guardería, el gimnasio y las placas solares desde el punto de vista cuantitativo pueden considerarse pequeñas obras, pues en ningún caso su coste excede de 10.000 euros cada una. No se trata de construir un edificio para guardería ni gimnasio, sino simplemente acondicionar unos locales ya existentes (proyectada casa asistida y polideportivo respectivamente, construidos bajo gobierno municipal del PSOE) para tales fines. Si las obras son para uso de los vecinos, ¿por qué la guardería y el gimnasio no han abierto todavía? Sra. Alcaldesa su responsabilidad es que los servicios municipales funcionen y cumplan el fin para el que se hicieron. Por otro lado, el programa CRECEMOS no es ninguna obra. Así mismo la llegada de un nuevo camión para el Parque de Bomberos, tampoco es obra alguna, será una mejora para el servicio. Un poco de rigor. Por cierto, le recuerdo, que también el Parque de Bomberos y su dotación inicial se llevan a cabo gobernando el PSOE el Ayuntamiento. Lo mismo ocurre con el parque de La Fuente, donde se halla el parque infantil ahora renovado.

En cuanto al parking de caravanas, señalar que con una inversión próxima a los 30.000 euros aún no se ha estrenado, toda vez que carece de los servicios básicos necesarios, por lo que ninguna caravana lo utiliza, prefiriendo, las pocas que vienen, aparcar en otros sitios.

De todas formas, para cerrar esta cuestión, quizá lo más objetivo es acudir a los fríos números, carentes de ideología. De la liquidación de los presupuestos de la pasada legislatura y de la presente resulta que las obligaciones reconocidas netas del capítulo VI (inversiones reales) arroja los datos siguientes:

Ejercicio 2015 (Junio - Diciembre) 34.100,01€

Ejercicio 2016 182.967,28€

Ejercicio 2017 138.551,07€

Ejercicio 2018 290.910,99€

Ejercicio 2019 (Enero - Junio) 130.278,51€

Total legislatura anterior 776.807,86€

Ejercicio 2019(Junio - Diciembre) 8.035,79€

Ejercicio 2020 208.459,55€

Ejercicio 2021 Faltan datos por la razón expuesta.

Legislatura actual (conocido hasta hoy) 216.495,34€

A la vista de este resumen, ¿es sostenible su afirmación, Sra. Alcaldesa? ¿Alguien se la puede creer?

Cuarta.-

En cuanto al resto de la nota de prensa de la Sra. Alcaldesa poco que comentar. Solo tres precisiones:

1ª.- Que a partir de finales de septiembre de 2019 un miembro del GMS dejara de pertenecer al mismo por discrepancias en la forma de entender la oposición (quizá la foto de la constitución del Ayuntamiento sea reveladora) y renunciara a dimitir como el Grupo le pidió, al estar en la oposición, y sin responsabilidades de gestión, en poco afecta al funcionamiento del Ayuntamiento y en modo alguno es comparable a la situación vivida por el equipo de gobierno y a la incidencia que la misma tiene en dicho funcionamiento. De todas formas, no se queje porque ha encontrado un aliado inesperado.

2ª.- El portavoz del GMS ha ostentado la Alcaldía durante 24 años, con cinco mayorías absolutas de forma ininterrumpida (legislaturas primera a quinta) por lo que sus aspiraciones en ese sentido están más que colmadas, no teniendo ningún interés personal en volver a asumir tal responsabilidad, aceptando con deportividad el puesto en el que su pacto con el PP, que no la voluntad de los vecinos, me ha colocado, siendo la primera vez en estos más de cuarenta años que la Alcaldía la ostenta alguien que no ganó las elecciones. Solo la vocación de servicio público me mantiene en el Ayuntamiento.

3ª.- Por lo que respecta al puesto de Secretaría-Intervención, indicar que la baja de su “titular”, ha sido cubierta de forma sucesiva con dos secretarias, si bien carentes de experiencia en la Administración Local, pero ello es una circunstancia que el equipo de gobierno debe prever y, en su caso, resolver. No quiera trasferir a un puesto administrativo funciones que no le corresponden. La dirección e impulso de la actividad municipal es competencia del equipo de gobierno. Es su responsabilidad, no de la oposición ni de la Secretaria-intervención.

Por lo que se refiere a las menciones “al mal rollo” “enfrentamiento”, “mal ambiente” y expresiones en esa línea, lo sentimos, pero no vamos a entrar en ese terreno, se lo dejamos a Vd.

Por último, gracias, Sra. Alcaldesa, por los consejos que se toma la licencia de dar al GMS, pero mejor ahórreselos o aplíqueselos a Vd. misma y a su equipo. Deje que tomemos libremente nuestras propias decisiones.

Fuenteguinaldo, 28 de marzo de 2022

El GMS