El Miróbriga Futsal perdona y acaba por caer derrotado ante Macotera en el rush final

El Miróbriga Futsal cosechó en la tarde del domingo en el Pabellón de la Avenida Conde de Foxá de Ciudad Rodrigo su tercera derrota en sus últimos cuatro partidos ligueros, en esta ocasión ante un rival directo en la tabla, Macotera, con quién iniciaba la nueva jornada de la Liga Futormes empatado a 40 puntos, a una notable distancia ya del líder de la competición, Aldeadávila, que sumaba 47.

El encuentro de la tarde dominical fue parco en goles, reflejando al final el marcador apenas tres tantos, dos de los cuales llegaron en los dos últimos minutos por parte de Macotera para voltear el gol inicial con el que se habían puesto por delante los mirobrigenses en el primer tiempo. En concreto, ese gol del Miróbriga Futsal llegó en el 5’, con un zambombazo por alto de Carlos desde ¾ de campo.

De forma previa, el protagonista ofensivo de los locales había sido Ivi, con tres intentonas (una acabó fuera, otra la cogió el portero y la restante la desbarató la defensa); mientras que Macotera había tenido una ocasión en el 4’ con un disparo en carrera que sacó David (se generó una segunda opción que también envió el portero mirobrigense a córner). Fue más clara aún la oportunidad de la que dispusieron en el 7’, en una acción a la contra, pero de nuevo se toparon con David, lo que permitió una contra mirobrigense en la cual Viru firmó un tiro que repelió el guardameta.

Como el Miróbriga Futsal tenía bastante más balón (en una de esas posesiones llegó un buen disparo de Fer que desvió el guardameta a córner), Macotera pidió tiempo muerto en el 9’, del que volvieron con portero-jugador, con el cual no crearon excesivo peligro (sí que mandaron un balón muy claro al área, pero con tanta fuerza que golpeó a uno de sus propios jugadores en la cara). En los minutos siguientes, lo probaron Diego, Fer o Motta sin atinar con los tres palos (además el guardameta sacó otra de Ivi), antes de que en el 14’ David enviase a córner una muy buena ocasión en la que un jugador rival se plantó frente a él tras robar el balón. El primer tiempo se cerró con un disparo de Carlos que golpeó en la cruceta por fuera.

La segunda parte empezó más animada por parte de ambos equipos, de tal modo que en el primer minuto una intentona trastabillada de Ivi desde la derecha acabó en córner rozando el palo, en cuyo saque el guardameta logró despejar un gran disparo de Carlos, mientras que en el otro área David hizo un paradón en dos tiempos a un tiro fuerte por alto. El portero mirobrigense también fue clave en el 20’ enviando a córner un disparo raso.

En los minutos siguientes estuvo la clave del desenlace del partido, ya que el Miróbriga Futsal tuvo en sus botas, con varias ocasiones muy claras, haber ampliado diferencias, pero no llegó a marcar. En el 21’, Tote robó el balón y definió ante el portero pero el palo repelió el balón, que lo intentó aprovechar Fer sin éxito; en el 22’, Tote recibió un balón desde atrás quedándose frente al portero, a quién intentó batir entre las piernas, pero le adivinó la intención; y en el 23’, Fer se quedó también frente al guardameta, quién repelió su primera intentona, buscando una segunda algo complicada con el portero por el suelo que no cogió puerta.

Además, Motta se plantó en el área con mucho peligro pero no llegó a sacar un tiro, una intentona de Diego por la izquierda se perdió fuera, y un fuerte disparo de Viru desde ¾ de campo la sacó el portero. Como decíamos más arriba, el partido se decidió en el rush final (que se inició con un tiempo muerto), con algo de suerte para los visitantes, ya que lograron empatar ya dentro del penúltimo minuto gracias a un rebote.

Como el empate era un resultado que no decía nada a los mirobrigenses, decidieron apostar en ese momento por sacar portero-jugador en busca de la victoria, pero no tuvieron nada de suerte: las ocasiones que generaron no llegaron a buen puerto, y para más inri, el guardameta de Macotera lo probó a portería vacía tras atrapar el balón logrando atinar con los tres palos para darle la victoria a los suyos en los últimos compases.