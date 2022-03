Triunfal regreso a casa del III Senior ante un rival directo

Tras tres meses de ‘exilio’ en el Pabellón Eladio Jiménez (aunque a la hora de la verdad sólo ha jugado 4 partidos en ese lugar, con 2 victorias, 1 empate y 1 derrota), el Senior del III Columnas regresó en la tarde del sábado a su casa, el Pabellón de la Avenida Conde de Foxá (donde no jugaba desde el 18 de diciembre, día en que le ganó 11-5 al River Zamora FS), una vez completada la sustitución de la vetusta y problemática cubierta de la instalación.

Como pudo comprobar todo el público que se acercó al encuentro de la tarde sabatina, el Pabellón ha ganado en claridad (hay más espacio para que entre la luz), lo que tuvo su traslación en el propio III Senior, ya que, tras dos partidos con final de ruleta rusa, consiguió una de sus victorias más claras de la temporada en lo que al marcador se refiere, con el importante matiz de que esta vez era ante un rival directo en la tabla, Tierno Galván (a River Zamora le ganó por una diferencia más amplia y a Venta de Baños por una similar, pero esos equipos están en la parte baja).

En esta ocasión, eso sí, hay que apuntar que el marcador quizás resulte un poco engañoso, no tanto porque no llegase a haber esa diferencia entre ambos equipos sobre la pista de Conde de Foxá, sino por la forma en la que llegaron los goles mirobrigenses, ya que hasta 5 de ellos cayeron en dos ‘arreones’. Como triunfo ‘añadido’ del regreso a Conde de Foxá, el III Columnas deja ganado el goal-average particular a Tierno Galván (en la ida ganaron los vallisoletanos 5-2), a quienes dejan además 4 puntos atrás teniendo incluso un partido menos. La semana que viene se medirán a otro rival en la parte media de la tabla, Bupolsa.

ASÍ FUE EL PARTIDO

La nueva claridad que deparaba la cubierta del recinto no se trasladó al arranque del partido, viviéndose unos anodinos primeros minutos de juego (por parte local tiraron fuera de los tres palos Asier, Raúl y Cholo). Para la primera ocasión clara hubo que esperar al 4’, con un disparo de Asier desde ¾ de campo que atrapó el guardameta visitante en dos tiempos. Mientras, la primera de Tierno Galván (que había viajado con sólo 8 jugadores) llegó en el 5’, en una acción a la contra que sacó Marchena con el cuerpo.

Aunque no demasiado, el III Columnas tenía más control de balón que su rival, que estrenó el marcador en el 6’: un jugador ganó el balón por la derecha, superó a dos defensas, llegó al área y resolvió por bajo ante Marchena. Este tanto sentó mal a los mirobrigenses, pasando a estar más cómodo Tierno Galván, que empezó a generar ocasiones, como un buen disparo raso que se fue rozando el palo izquierdo, una contra que logró salvar el III Columnas, dos tiros en sendas grandes posiciones que no encontraron puerta, otra contra cuyo remate sin ángulo despejó Marchena, o un saque de esquina en el cual el balón se paseó por el área local.

En todo ese tramo, el III Columnas apenas tiró una vez con claridad, en el 10’, de la mano de Asier (aprovechó un balón que le metió Raúl), acabando el balón fuera. No tenía pinta de ello, pero en el momento más inesperado el III Columnas le dio la vuelta al partido, con dos zarpazos en 16 segundos entre el 13’ y el 14’: Asier ganó el balón en ¾ de campo, avanzó un par de metros y firmó un remate imparable; y Raúl mandó al fondo de la red arriba un balón que le había metido Cholo.

La dinámica posterior no varió, manteniendo más balón Tierno Galván, lo que llevó a Marchena a desbaratar otras dos intentonas claras (una de media distancia y otra lejana). Según se acercaba el final de la primera parte, el encuentro entró en una fase más abierta, con idas y venidas, en las que el III Columnas generó dos grandes contras que no se pudieron rematar arriba (el portero se anticipó y cogió el balón en ambas), además de un disparo de Manu que despejó el guardameta a córner. Finalmente, los mirobrigenses tuvieron premio en el 19’ con una gran jugada, en la cual Manu desde el centro abrió el balón a la derecha para Motta, quién lo envió al área, donde lo empujó Álvaro al fondo de la red.

El segundo arreón mirobrigense en pro de la victoria llegó en los primeros 4 minutos del 2º tiempo con 3 goles. En el 22’, Pablo Ramos le puso el balón a Raúl, que se quedó frente al portero de Tierno, que logró enviar el balón a córner, en cuyo saque Jorge firmó un gran disparo desde ¾ de campo que acabó en el fondo de la red. En el 23’, se le dio la vuelta a una jugada que parecía perdida con una gran diagonal hacia Manu por la izquierda del área, quién envió el balón hacia el centro, donde Cholo lo transformó en gol. Y en el 24’, un paradón de Pablo Ramos en un 1vs1 posibilitó una contra en la cual Manu condujo el balón por la derecha hasta enviarlo al área, donde Raúl puso el 6-1.

Vistos los últimos encuentros mirobrigenses, un resultado tan amplio a favor era ‘insólito’, lo que hizo que el partido se hiciese un poco ‘largo’ hasta el final (aunque fue rápido, durando 1h.30’). El siguiente tramo fue bastante acelerado, teniendo más balón Tierno Galván, lo que obligó a un notable trabajo defensivo de los locales para propiciar que los tiros fuesen escasos: un par que se marcharon fuera, otro que desbarató Pablo Ramos y otros dos que desviaron Álvaro y Asier.

A partir del 30’, el III Columnas volvió a mirar arriba, aunque sin puntería por parte de Oli (el portero le sacó una y otras dos acabaron fuera) y Jorge (un fuerte remate no encontró puerta). En el 32’, Tierno Galván decidió empezar a sacar portero-jugador, desbaratando la primera opción Pablo Ramos, mientras que la segunda la robó Raúl, quién casi marca a puerta vacía. Tras desbaratarle el portero otros dos remates a Oli, por fin este jugador tuvo recompensa, en el 33’, a pase de Raúl, al presionar los mirobrigenses arriba y robar el balón.

Seguían quedando unos cuantos minutos por delante, que no tuvieron mucha trascendencia, viéndose unas cuantas idas y venidas: un remate de Oli a puerta vacía se perdió fuera, y Pablo Ramos hizo dos paradones (a un tiro raso y a otro por alto), antes de que en el 35’ llegase el 7-2 con un tiro por la derecha del área. En el 37’, Pablo Ramos hizo otro paradón a un tiro por la derecha, al igual que tres veces más después de que en el 38’ los visitantes se colocasen con 5 faltas. Como desenlace del partido, un intento de Manu desde su casa se perdió fuera, Tierno Galván marcó el 7-3 a 19” para el final (tras un saque en largo) y una intentona final otra vez de Manu la sacó el portero.