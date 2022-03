La Cofradía San Nicolás de Bari presenta en Vitigudino la Semana Santa 2022

Este sábado, 26 de marzo, la Cofradía San Nicolás de Bari presentaba el cartel y programa de la Semana Santa 2022 de Vitigudino, acto que tuvo lugar en la iglesia parroquial y que estuvo amenizado por el cuarteto de saxofones Synthese Quartet.

Después de dos años sin estas celebraciones, como consecuencia de la pandemia, la Cofradía San Nicolás de Bari retoma la Semana Santa vitigudinense con mayor ilusión si cabe que años anteriores, como señalaba el presidente de la Hermandad, José Ángel Mota, en su intervención para agradecer a todas las personas y entidades que hacen posible su celebración.

Como recoge el libro de la Semana Santa 2022, Mota quiso transmitir “la ilusión y las ganas de que, un año más, la Pasión vuelva a sentirse en las calles de Vitigudino, de que este legado, tanto cultural como cultual, se mantenga y podamos preservarlo en el tiempo”. Por ello, animó a todos, “desde los más pequeños a los más mayores, a formar parte de esta Cofradía, ya que sin vuestra colaboración va a ser muy difícil que esto pueda continuar”, señalaba.

Asimismo, José Ángel Mota recordó que la junta directiva “trabaja para mantener todas aquellas tradiciones que nuestros padres, madres, abuelos… han conseguido traer hasta estos días, incrementándolo si es posible, o recuperando aquellas cosas que se perdieron en el tiempo. Así, a pesar de este obligado paréntesis, hemos podido seguir realizando actuaciones importantes como la elaboración de un nuevo terno completo para la Virgen Dolorosa, imagen a la que el pueblo de Vitigudino tiene una gran devoción y que será expuesta al culto en la parte izquierda del crucero de esta Iglesia. Después de esta Semana Santa, Nuestra Madre, acogerá bajo su manto y mirada amorosa la imagen de su Hijo crucificado y en el Sepulcro”. Precisamente, el nuevo terno de la Dolorosa ha sido “realizado por José Segura, bordador de gran prestigio en la Semana Santa andaluza”.

Asimismo, como en las últimas ediciones, se celebrará un concurso de fotografía y otro de dibujo infantil, cuyos trabajos ganadores ilustrarán la portada y contraportada del libro de la Semana Santa 2023. Las bases de sendos concursos se publicarán en breve en la web del Ayuntamiento y en la página e Facebook de la Cofradía. Precisamente, la portada del libro de este año corresponde a la fotografía ganadora de la edición 2019 y cuyo autor es Juan Martín, mientras que el dibujo de la contraportada es de Marina Martín González.

Además, el presidente de la Cofradía San Nicolás aprovechó para informar a los asistentes de que desde el 1 de abril y hasta el próximo día 17 de abril, las personas que lo deseen podrán asistir a una exposición de fotografía que se exhibe en el edificio de San Nicolás, imágenes que recogen momentos de la Semana Santa de la capital salmantina, por lo que Mota Agradecía a la Junta de Semana Santa de Salamanca “su apoyo con esta exposición”.

Finalmente, Mota mostraba su agradecimiento, en nombre de la Cofradía, “al Ayuntamiento de Vitigudino, a nuestros párrocos por la disponibilidad que siempre muestran, y nuestro más sincero reconocimiento, un año más, a las más de 100 empresas de Vitigudino y comarca que han apostado por nuestra Semana Santa colaborando económica y desinteresadamente. También queremos acordarnos de todas aquellas personas que realizan esos trabajos menos reconocidos pero imprescindibles, desde el personal que ayuda a bajar las andas a la Iglesia, hasta aquellas personas que con pequeños gestos ayudan en la mejora de la preparación y organización de nuestra Semana Santa”.

Por último, no dejó pasar la oportunidad para “invitaros a todos, cofrades o no, a participar en cada uno de los actos que hemos organizado y, que así, pongáis vuestro granito de arena para con­tinuar haciendo nuestra Semana Santa cada vez más grande y digna, como se merece nuestro pueblo. Deseo de todo corazón que esta Semana Santa no sea una más, que nos reconvierta interiormente y que seamos ejemplo de hermandad con los hermanos de nuestra Cofradía y con el resto de vecinos de nuestro pueblo. Deseo que volvamos a vivir nuestra Semana Santa de una manera intensa, como jamás la hemos vivido”, concluyó.

A continuación, María Teresa Bartolomé precedía a la presentación de Synthese Quartet, cuarteto de saxofonistas que ofreció un excelente concierto de música sacra.

PROGRAMA DE LA SEMANA SANTA 2022

10 DE ABRIL

Domingo de Ramos

11:00 h. Eucaristía en el convento de Santo Toribio de Liébana.

12:00 h. Procesión de Ramos

13 DE ABRIL

Miércoles Santo

22:00 h. Procesión del Silencio.

Salida de la iglesia parroquial hacia el cementerio por la calle Amparo, para regresar con la imagen del Cristo de la Agonía.

18 DE ABRIL

Jueves Santo

11:00 h. Laudes en la Iglesia Parroquial.

17:30 h. Cena del Señor en el Convento.

18:00 h. Cena del Señor en la Iglesia Parroquial.

20:00 h. Procesión de la Pasión

Salida desde la Iglesia Parroquial, calle San Juan de Dios, Chica, San Roque y Parroquia. Acompañamiento musical: A.C. Banda de Música de Piedrahita.

22:00 h. Hora Santa en la Iglesia Parroquial.

23:00 h. Hora Santa en el Convento.

19 DE ABRIL

Viernes Santo

11:00 h. Laudes en la Iglesia Parroquial.

12:00 h. Vía Crucis en el Convento.

12:00 h. Vía Crucis

Alrededor de la Iglesia Parroquial con la imagen del Cristo de los Faroles.

16:30 h. Muerte del Señor en el Convento.

18:00 h. Muerte del Señor y adoración de la Cruz en la Iglesia Parroquial.

20:00 h. Procesión del Santo Entierro.

Salida desde la Iglesia Parroquial, calle San Roque, Inés Luna Terrero, Moral, Humilladero, Pedro Velasco y Parroquia. Acompañamiento musical: B. M. de Freixo de Espada à Cinta.

23:30 h. Procesión de la Soledad

Salida desde la Iglesia Parroquial, calle Santiago Fuentes, Santo Toribio, Plaza del Convento (Canto de las Agustinas Recoletas a la Dolorosa), Santa Ana y Parroquia.

Acompañamiento musical: B. M. de Freixo de Espada à Cinta.