Siguen rectificando e improvisando en el autobús urbano.

Como era previsible, la infumable modificación municipal de la Línea 2 circular (pero en un solo sentido) pasando por el hospital no florecerá. La alternativa es una nueva Línea 15 desde Capuchinos, Barrio Blanco, Pizarrales y la Estación de Autobuses hasta Urgencias del nuevo hospital. Circulará de lunes a viernes, no entiendo el motivo de no hacerlo también al menos el sábado. Con un serio proceso de participación ciudadana la reforma del transporte público hubiera sido mejor, llevan cuatro años amagando sin parar de retocarlo al margen de todos.

Propuesta alternativa de línea 14, desde Capuchinos hasta El Zurguén.

Mi enhorabuena a los vecinos, les ha costado décadas. Aun así, sigo pensado que la propuesta perfilada por Ganemos para una supuesta comisión municipal de reforma, es más interesante. Ya la vimos aquí, unía esos barrios con el hospital y El Zurguén. 19.322 habitantes en barrios consolidados, a falta de 2.492 viviendas del Sector El Zurguén II todavía ni siquiera urbanizado (de vivienda oficial). Sería fácil “rentabilizar” la línea en pocos años.

La elegida Línea 14, Zurguén-Huerta Otea, atenderá entre los dos barrios 6.533 habitantes. Junto a las mencionadas viviendas del sector no desarrollado en El Zurguén, hay otras 3.349 prevista en las zonas ya urbanizadas de La Platina y El Marín, y faltan otros dos sectores previstos. Indudablemente son barrios con potencial de población joven y futura necesidad de ampliar su cobertura de transporte público. Pero su desarrollo es muy lento, algo a lo que supongo no es ajeno el “eficiente” mercado inmobiliario salmantino.

Líneas que unen Huerta Otea con el resto de la ciudad. Las flechas en rojo indican el posible corredor para acceder a la Gran Vía.

No podemos olvidar una posible demanda para acceder al centro tradicional de la ciudad, la Gran Vía, como demuestra el próximo alargamiento hasta Vistahermosa de la Línea 8. Lo más razonable sería afrontarla por los Paseos de la Transición Española y del Rector Esperabé, pasando "casualmente" por el Hospital. Hacerlo a través del Campus Universitario resolvería mejor el acceso a las Consultas (actuales y futuras). Pensar que el paso de la actual Línea 13, Huerta Otea-San José, por el Paseo de Canalejas lo resuelve, obvia el problema de fuerte su desnivel con la Gran Vía y el entorno de la Plaza Mayor.

Y ya que menciono el Campus Universitario, el Ayuntamiento recuperará el paso de la Línea 7 por su interior, el Paseo de Francisco Tomas y Valiente, pero solo en sentido norte. Insisto en la idea de trasladar los dos sentidos a ese paseo, si se puede hacer en uno no entiendo los obstáculos para el otro. “Romper” la mediana de la avenida del Doctor Ramos del Manzano no parece una dificultad insalvable. Como información adicional, el Paseo de Francisco Tomas y Valiente y la Calle de Alfonso X el Sabio, viario principal interior del Campus, aparecen en el Plan General como Sistema local de vías públicas. Según su ordenanza (CAP 8.17. Ordenanza 16ª de Sistemas Locales de Vías Públicas) “Son espacios de uso y dominio público, en todo caso, y afectos de los deberes de cesión y urbanización, tienen siempre carácter de dotaciones urbanísticas públicas.” ¿De dónde sale la capacidad de cortar estas calles por parte de la Universidad?

Mediana que habría que "abrir" para permitir el paso de autobuses, en sentido Hospital o sur, a través del Campus.

Por último y a quien corresponda. Según ha publicado el Ayuntamiento en el Bocyl y en trámites para el nuevo hospital “El número total de aparcamientos previstos se ajusta a 1.800 dentro del área del ED-3, incluyendo los 200 existentes y de los que están en ejecución en el aparcamiento entre el hospital Virgen Vega y el Materno Infantil (560 plazas).” Sirva de ejemplo la página 12 de la Memoria de La “Modificación del estudio de detalle para la ampliación y reforma del Complejo hospitalario de Salamanca”, tanto de junio de 2009 como de mayo de 2010. 560+200+600 no suma 1.800.