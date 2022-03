La alcaldesa de Fuenteguinaldo le pide al portavoz del PSOE que “sume” en lugar de “crear mal ambiente”

La alcaldesa de Fuenteguinaldo, Lourdes Palos (de Ciudadanos), emitió en la mañana del viernes una nota de prensa a modo de contestación de la difundida el pasado miércoles por el PSOE de Fuenteguinaldo, en la que acusaban al Ayuntamiento guinaldés de parálisis y falta de actividad en lo que va de legislatura (en la que gobierna la localidad un pacto entre Ciudadanos y PP), por ejemplo ante el hecho de que todavía no se haya elaborado el Presupuesto para 2022.

Para Lourdes Palos, es “inaudito” que el portavoz socialista, Dionisio Sánchez (exalcalde del municipio), les critique por falta de actividad cuando desde su punto de vista “en poco más de dos años y medio se han realizado más inversiones y obras que en todos los años en los que gobernó el PSOE”.

Al respecto, la alcaldesa enumera la sustitución de colectores de la red de saneamiento, la rehabilitación de una vivienda propiedad del Ayuntamiento, la reforma del tejado de la Casa Consistorial, el cambio de alumbrado público a led, la llegada de un nuevo camión para el Parque de Bomberos, la concesión del programa Crecemos, la rehabilitación de la guardería con inversión en mobiliario, la construcción del gimnasio y del parking de caravanas, la renovación del parque infantil o la instalación de placas solares.

Respecto a la acusación de “malas prácticas”, Lourdes Palos señala que desconoce a qué se refiere Dionisio Sánchez, pero le invita a que “denuncie todo lo que crea que es ilegal, porque ‘ir pa ná es tontería’”. Asimismo, le pide que no utilice los problemas, asuntos personales o de salud de algunos miembros del Equipo de Gobierno para criticar su gestión, asegurando que “funciona perfectamente la coalición con los concejales del PP”. Por el contrario, Lourdes Palos les aconseja que “se preocupe de su grupo” y se pregunte por qué un concejal socialista lo ha abandonado y se ha quedado como concejal no adscrito.

La alcaldesa expresa que “todos conocemos a Dionisio y parece una pataleta porque aún no ha asumido que ya no es alcalde, no ha asumido que ya no puede gobernar como a él le gustaría, y parece que tampoco entiende que una mujer pueda desempeñar este cargo”. Para la alcaldesa, el PSOE “nunca ha tenido intención de ayudar, colaborar o participar en la gestión del Ayuntamiento y lo que realmente ha buscado desde el inicio de la legislatura ha sido el enfrentamiento y el ‘mal rollo’”, mencionando que no aceptaron gobernar con el PSOE y apostaron por el PP porque no confiaban ni en su portavoz “ni en sus formas”.

En conclusión, piden a Dionisio Sánchez que “sume para el pueblo en lugar de intentar crear mal ambiente entre los vecinos”. Desde el punto de vista de Lourdes Palos, el problema que tiene el Ayuntamiento de Fuenteguinaldo es que llevan sin contar con un secretario “prácticamente desde septiembre”, con “todo el perjuicio que esto representa, ya que hay gestiones que son competencia exclusiva de secretaría y por lo tanto no pueden realizarse”.