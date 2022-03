La mirobrigense Susana López cumple su sueño de exponer en la Casa de la Cultura

Cumpliendo un sueño que tenía desde niña según manifestó durante la inauguración (“cuando venía de pequeña pensaba ‘a ver si algún día tengo algo yo aquí’”), la mirobrigense Susana López expone desde la mañana del jueves en la planta alta de exposiciones de la Casa Municipal de la Cultura de Ciudad Rodrigo una muestra de dibujos titulada Cotidianos, en la que aparecen objetos con los cuales “convivimos a diario” (un reloj, un compás, un imperdible,...), a los que ha querido dar “una mirada diferente”.

La exposición está compuesta, según explicó la propia artista, por los dibujos que hizo para el Trabajo de Fin de Grado de su Grado en Bellas Artes, que hizo ya con cierta edad, aunque “desde pequeña” ya le gustaba el dibujo (“es lo que más me apasiona”), que es un rara avis en ese Grado, ya que suelen abundar los trabajos pictóricos. Susana López aseguró estar “muy contenta, súperemocionada y muy nerviosa” en la inauguración de la exposición, cuyos dibujos no tienen título “para no condicionar la mirada del espectador”.

Cotidianos se podrá visitar en la Casa Municipal de la Cultura de Ciudad Rodrigo hasta el 22 de abril, incluido los días de Semana Santa (el Jueves, Viernes y Sábado Santo en el horario normal, de 10.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas; y el Domingo de Resurrección de 10.00 a 14.00 horas), según explicó la delegada de Cultura, Beatriz Jorge Carpio. Al acto de apertura también asistieron los ediles Carmen Lorenzo y Jorge Labajo, así como numerosos amigos y familiares de la artista.