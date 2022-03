Bautista propone la instalación de plantas fotovoltaicas municipales

El diputado por la comarca de Vitigudino Jose Francisco Bautista presentará al pleno de la Diputación una moción en la que propone que todos los municipios de la provincia cuenten con una instalación municipal fotovoltaica destinada al consumo propio y el sobrante pueda ser incorporado a red, que además será una "nueva fórmula de financiación que permita – cuando menos – mantener los servicios básicos y las infraestructuras que tanto han costado conseguir: los municipios de la provincia de Salamanca tienen ante sí un duro futuro y entre otros muchos retos el de no desaparecer" afirma Bautista.

En su escrito Bautista expone la realidad de la mayoría de los municipios de Salamanca, que "disponen de infraestructuras básicas y de servicios públicos adecuados para el doble o el triple de la población habitual de los mismos como se puede comprobar en época estival o en periodos de vacaciones, pero la despoblación galopante hace ya inviable e insostenible la supervivencia de la mayoría de municipios de la provincia y el mantenimiento de esos servicios básicos (agua y alcantarillado, recogida de residuos sólidos, alumbrado público...) obligatorios e indispensables en esta sociedad del S. XXI“ afirma.

"Aunque se habla y se escribe mucho del invierno demográfico, de despoblación, hasta el momento no hay medidas efectivas y con resultados tangibles adoptadas por las administraciones competentes: Gobierno de la Nación y Junta de Castilla y León" manifiesta. "De poco han servido los fondos de la UE que han llegado a esta provincia, o los que llegarán, next generation, que ahora llaman, de poco servirán de nuevo estos fondos de la UE si no se aplican de forma imaginativa e inteligente para que sirvan al futuro de nuestros pueblos y de nuestros vecinos, que ese es su fin principal, o debería ser“ denuncia el diputado provincial y alcalde de Hinojosa de Duero.

Como una medida para solventar esta situación Bautista apuesta por las energias renovables "de las que tanto se habla, especialmente de la fotovoltaica, de su futuro y presente, de su bajo coste y de ser una fuente casi eterna de energía barata, exactamente lo que se necesita en estos tiempos y en nuestros municipios, municipios con solera histórica pero sin habitantes, con ganas de hacer cosas pero sin fondos para ejecutarlas, con ganas de seguir haciendo historia pero con todas las circunstancias en contra“ afirma J.F. Bautista.

La propuesta del diputado no adscrito se concreta en la petición del inicio de los estudios y proyectos necesarios para que todos los municipios de la provincia cuenten con una instalación municipal fotovoltaica destinada al consumo propio y el sobrante pueda ser incorporado a red, y que además, se establezcan los contactos necesarios con Red Eléctrica, o empresa del sector que corresponda, para la creación de una línea intermunicipal y provincial que permita la evacuación a red de la energía sobrante de las plantas municipales, y que se regulen, en función de criterios técnicos, las dimensiones y capacidades de dichas plantas y, en función de los mismos, se haga de forma solidaria e igualitaria y , "de esta forma los fondos de la UE sirvan para dar vida y futuro a nuestros pueblos“. La moción también recoge la petición de que esta propuesta se traslade como iniciativa de futuro a las distintas consejerías y ministerios para su estudio y rápida ejecución.