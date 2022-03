El PP de Béjar denunciará la apertura “irregular” de la Covatilla

El Partido Popular va a denunciar ante los tribunales la apertura el pasado día 13 de marzo de la Estación de Esquí Sierra de Béjar- La Covatilla. Según denuncian los populares, ese día no había designado un nuevo responsable técnico, que había dimitido unos días antes, por tanto abrir la estación sin esa figura es “un delito muy grave y lo están estudiante nuestros abogados. Es algo muy grave”, argumentaba Alejo Riñones, concejal del PP, que además explicaba que la ausencia de esa persona impide poner en marcha “los remontes del telesilla, tal y como marca la ley”.

Así mismo, el edil popular ha solicitado públicamente “la dimisión del alcalde de Béjar, Antonio Cámara, que es la máxima autoridad y del concejal delegado de la misma”. Los populares insisten en que este año ha sido “bueno en cuento a nieves” pero que el equipo de gobierno “aprovecha cualquier excusa para no abrir. En esta última semana ha sido la calima caída sobre nuestra zona, como si en las estaciones de San Isidro, Alto Campo, Sierra Nevada, Navacerrada… no hubiera caído y han estado abiertas” aseguraba Riñones que además criticaba no haber aprovechado puentes como de el Carnaval.

El grupo popular ha vuelto a recalcar que en comisiones “hacemos preguntas que siguen sin responder”, mientas que Alejo Riñones ha querido “felicitar al "Club de Esquí de la Covatilla por su valentía al criticar la mala gestión de la estación, poniéndolo en conocimiento de todos los bejaranos” asegura el edil del PP.