Berkeley pide al Gobierno que revise su postura respecto a la extracción de uranio en Salamanca

Berkeley amenazaba hace unos meses recurrir al juzgado si no se autorizaba su proyecto

La empresa minera considera que con la puesta en marcha de la mina de Retortillo se podría cubrir la demanda de este combustible de las centrales nucleares españolas y no depender de Rusia

La empresa minera Berkeley considera que el Gobierno debería revisar su postura de no autorizar el proyecto de mina de uranio en Retortillo, con la que asegura que se podría cubrir la demanda de este combustible de las centrales nucleares españolas y no tener que depender del mineral que en casi un 40 por ciento procede de Rusia. Berkeley asegura que España no solo tiene reservas de uranio para cubrir la demanda nacional sino que estas son de las más importantes de toda la Unión Europea.

Según datos de la ENUSA, en la actualidad España importa el 38,7 por ciento de uranio de Rusia, un 19,5 por ciento de Níger; un 11 por ciento de Kazajistán; un 3,7 por ciento de Namibia y un 2,5 por ciento de Uzbekistán.

La empresa está pendiente de la contestación a su recurso administrativo presentado tras la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, el pasado mes de noviembre, de denegar la autorización de construcción de la planta, y del informe técnico vinculante, también contrario, del Consejo de Seguridad Nuclear. En caso de que se resuelva de manera favorable a Berkeley, esta asegura que en 18 meses podría estar suministrando uranio en cantidad suficiente como para suplir el que procede de Rusia.

La empresa australiana afirma que de este modo España podría ser independiente energéticamente de este combustible para el suministro de las centrales nucleares nacionales durante diez años más.

El presidente de Berkeley Minera España, Francisco Bellón, ha asegurado que si se explotase el uranio disponible en España se garantizaría el suministro de esta materia prima crítica y el país "sería independiente de Rusia y de otros países con jurisdicciones poco estables".

Por otro lado, Bellón recuerda que el precio del uranio ha sufrido un importante incremento de precio en los últimos meses y que en la actualidad está en 55 dólares por libra, que es un 30 por ciento superior al estimado por Berkeley en su estudio de viabilidad de la planta de Retortillo.

"Si el proyecto fuese revisado tal y como ha solicitado Berkeley y se tuvieran en cuenta las aclaraciones que se han proporcionado al Ministerio, ya que el proyecto está técnicamente completado y financiado en su totalidad, podríamos iniciar la construcción de la planta de Retortillo de forma inmediata", subraya Bellón.