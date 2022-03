La apuesta del III Senior por el portero-jugador para llevarse la victoria le sale rana en Cistierna

El Senior del III Columnas no tuvo esta vez suerte en su visita a la complicada cancha de Cistierna en la ‘lotería’ en la que se están convirtiendo sus partidos, especialmente los desenlaces, a los que los mirobrigenses llegan luchando sin complejos ante rivales de la parte alta de la tabla, realizando valientes y arriesgadas apuestas por la estrategia del portero-jugador que no siempre acaban bien como en este caso.

Ante un rival directo en la tabla (el III Columnas iniciaba la jornada como 4º clasificado, y el Cistierna 5º), los mirobrigenses salieron bien, realizando una presión muy alta que puso en muchos problemas al equipo leonés, que estaba muy incómodo y no era capaz de sacar el balón. Eso hizo que el III Columnas tuviese claramente más opciones de peligro en el tramo inicial del encuentro, aunque sin puntería (hay que apuntar que Cistierna llegó menos, pero también lo hizo con peligro).

En esa dinámica se mantuvo el encuentro hasta que en el 16’ Álex Martín puso el 0-1, que fue efímero: en la jugada de Cistierna a la hora de sacar de centro lograron el 1-1. El III Columnas no se alteró y siguió ejecutando su plan, lo que propició que, tras varias ocasiones claras más, llegase el 1-2, también obra de Álex Martín. Con esa situación, se produjo una de las claves del partido: Marchena se lesionó cuando quedaba minuto y medio para el descanso.

Pablo Ramos entró frío, lo que unido a dos errores defensivos, costó dos goles en lo que quedaba de primera parte, para irse al descanso con un claramente injusto 3-2, ya que había sido clara la superioridad de los mirobrigenses, a los que les fue desesperando la actuación arbitral: pese a que Cistierna es un equipo muy físico, y entra fuerte a por el balón, no les pitaron ni una falta en el primer tiempo.

Esta dinámica arbitral continuó en el segundo tiempo (hasta el 26’ no le pitaron la primera falta a Cistierna), donde el problema fue que el III Columnas no salió bien: ni apretaba arriba ni era capaz de dominar el juego, lo que hizo que todos los balones divididos se los llevase Cistierna. De este modo pronto cayeron el 4-2 y el 5-2 (entre medias, el III Columnas cambió todo su cuarteto de jugadores, pero no varió la dinámica).

Con el 5-2 en el marcador, el III Columnas sacó portero-jugador cuando faltaban 10 minutos, dándole de nuevo un resultado espléndido como en su anterior partido (en casa, ante el Tierra Castellana), ya que lograron empatar a 5 con dos goles de Jorge Crespo y uno de Raúl. Una vez retirado el portero-jugador, otro despiste defensivo le costó al III Columnas el 6-5, lo que hizo que volvieran a sacarlo, logrando pronto igualar de nuevo el encuentro.

Pese a que el empate a 6 era un gran resultado en una cancha difícil, los mirobrigenses decidieron, viendo los buenos resultados que le estaba dando y que en situación de juego normal era superior Cistierna, seguir con el portero-jugador. A 1’30” para el final, el III Columnas dispuso de una gran ocasión de gol, con un balón que casi entra llorando, pero lo acabó despejando un defensa.

Al III Columnas le pudieron algo las prisas en esta recta final, lo que costó caro: cuando quedaba poco más de medio minuto el guardameta local atrapó un balón que transformó en gol desde su propia portería. Obviamente, los mirobrigenses continuaron con el portero-jugador, que de nuevo no jugaron con claridad, lo que hizo que acabasen por caer derrotados, perdiendo la posición en la tabla con Cistierna.

/ZONA MIXTA

El técnico mirobrigense Fita explica que en la primera parte estuvieron “muy bien”, pero que en la segunda se mostraron “fatal” tanto en defensa como en ataque, saliendo únicamente bien la estrategia de portero-jugador. El técnico apuntó asimismo que “los árbitros nos sacaron de quicio”, por su absoluta dejadez a la hora de pitar faltas de Cistierna. El próximo fin de semana, los mirobrigenses recibirán a otro rival directo en la tabla, Tierno Galván, con el cual intentarán abrir distancia en la tabla como cierre de la ronda de partidos ante los primeros clasificados. Este encuentro ya se disputará en el Pabellón de la Avenida Conde de Foxá, una vez completado el cambio de la cubierta.