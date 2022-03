Los bosques y su potencial para la salud, protagonistas de un congreso internacional

La cuarta edición del evento tendrá lugar en la villa termal de Luso y en la cercana Mata do Bussaco

La Mata Nacional do Bussaco y la contigua villa termal de Luso (Portugal) acogerán el IV Congreso Internacional ‘Bosque y Potencial para la Salud’ del 6 al 9 de abril.

Organizado por la red portuguesa iNature, este congreso es una oportunidad para profundizar en el potencial de los bosques como recurso terapéutico y como ecosistema facilitador del bienestar y la salud. Por ello, durante los cuatro días del congreso se intercalará la exposición de datos científicos con la presentación de experiencias en este ámbito, llevadas a cabo en varios países.

El abordaje científico de los bosques vinculado al Turismo de Bienestar se expondrá a lo largo de nueve paneles de debate, donde cerca de 40 expertos procedentes de Corea, Austria, España, Italia, Reino Unido, Lituania o Alemania compartirán las más recientes conclusiones acerca del impacto de los bosques en la salud del ser humano.

Se explicarán prácticas que ya se están llevando a cabo mediante conceptos como los ‘Baños de Bosque’ o la ‘Terapia Forestal’ y la forma de comenzar a desarrollar estas actividades. Asimismo, se abordará la perspectiva social y económica, como el papel de los bosques en la generación del denominado “empleo verde”.

También habrá espacio en esta cuarta edición para tratar otros dominios relacionados, como la actividad turística de naturaleza, el turismo de salud y bienestar, el “nuevo turismo” y la consecuente revalorización económica de los entornos rurales y naturales.

Estos coloquios trascurrirán en el Gran Hotel de Luso. Además, el congreso incluye talleres de inmersión en la naturaleza y la puesta en práctica de diversas modalidades que ya se vienen ejecutando en el sector. Esta parte práctica del congreso trascurrirá en la cercana Mata do Bussaco durante la jornada del sábado 9 de abril.

Las inscripciones están abiertas y, según informa la organización, el público objetivo del congreso serían todas aquellas personas y entidades interesadas en ampliar sus conocimientos sobre la naturaleza y los bosques, provenientes del sector público o privado, del ámbito social, de la salud, el medioambiente o el turismo: emprendedores; propietarios de bosques públicos o privados; técnicos e investigadores que trabajan en salud, bienestar, ecoturismo o gestión forestal; y estudiantes de grado, posgrado y doctorado de áreas relacionadas.

Las inscripciones pueden realizarse online accediendo mediante el enlace https://congress2022.inature.pt/. Aquí se encuentra el programa detallado y otras informaciones de interés. El coste del congreso es de 100 euros e incluye la asistencia, en su parte teórica y práctica, así como algunas comidas durante esos días. El alojamiento es por cuenta de cada participante.

El IV Congreso Internacional ‘Bosque y Potencial para la Salud’ está promovido por DESTINATURE-Agencia para el Turismo de Naturaleza, en colaboración con Forest Therapy Hub, ISFT- International Society of Forest Therapy y BioCon Valley. Cuenta con el apoyo de Turismo de Portugal y de la Fundación Mata de Bussaco, entre otras entidades.

Este evento se desarrolla dentro del programa EEC PROVERE iNature (Estrategia de Eficiencia Colectiva PROVERE iNature – Turismo Sostenible en Áreas Protegidas), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través de la estrategia Centro2020.

LA MATA DO BUSSACO

Este jardín con más de 250 especies catalogadas se encuentra en el distrito de Coímbra, al lado de la villa termal de Luso y a solo 30 kilómetros del océano Atlántico. Ocupa una superficie de 105 hectáreas, un espacio protegido de gran valor botánico y zoológico.

La mayoría de sus especies vegetales son exóticas, fueron plantadas hace siglos por unos monjes anacoretas, que se instalaron en este Boscum sacrum con el objetivo de aislarse del mundo y vivir en la más absoluta pobreza, aunque acabaron por potenciar la voluptuosidad de la naturaleza al plantar miles de árboles provenientes de las colonias del imperio portugués, que en aquel tiempo se extendía por todo el mundo.

La Mata do Bussaco está declarada Lugar de Interés Público y es uno de los complejos paisajísticos y arquitectónicos más singulares de Portugal. Su gestión corre a cargo de la fundación que lleva su nombre.

LA VILLA TERMAL DE LUSO

Luso es un reputado centro termal en Portugal, perteneciente al concejo de Mealhada, con unas aguas de reconocidas propiedades terapéuticas.

La abundancia de agua marcó siempre la identidad de Luso, perviviendo en ella el aspecto clásico de las villas termales de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando se convirtió en uno de los destinos de retiro favoritos de la aristocracia europea, con un enorme jardín bucólico al lado, en el interior de la Serra do Bussaco.

INATURE Y EL TURISMO DE NATURALEZA EN LA REGIÓN CENTRO DE PORTUGAL

Abarcando una vasta zona que va desde Viseu hasta casi el norte de Lisboa, de Guarda hasta Aveiro, la región del Centro de Portugal acoge en su espacio varias cadenas montañosas y los cursos de los principales ríos con nacimiento y desembocadura en territorio luso. Por eso, la región se caracteriza por una continuación de valles y montañas y por su riqueza hidrográfica.

En las cumbres de la Serra da Estrela, continuación del Sistema Central español, nacen los principales ríos portugueses: el Mondego y el Zêzere, junto con alguno de sus afluentes.

Las sierras más próximas al océano tienen ya características atlánticas, influenciadas por el clima marítimo, como es el caso de la Serra de Bussaco (549 metros).

Desde 2017 iNature trabaja en este amplio territorio donde existen 12 zonas distinguidas con algún tipo de especial protección, como la consideración de geoparques por la Unesco, de parques naturales o de reservas naturales.

El terreno sobre el que trabaja iNature abarca el Vale do Côa y la Reserva Natural de Faia Brava; la Serra da Malcata; el Geoparque Naturtejo; el Geoparque Estrela, la Serra da Gardunha; la Serra da Lousã; la Serra do Açor; el Sitio Sicó-Alvaiázere; la Mata do Bussaco; las Serras d´Aire e Candeeiros; la Serra de Montejunto y el Parque Natural Vouga-Caramulo.

Según iNature, su objetivo es implementar el turismo sostenible en áreas protegidas con elevado potencial de desarrollo, marcando una diferencia en la oferta turística de la región con proyectos innovadores en Turismo de Naturaleza, Turismo Rural, Turismo Ornitológico, Turismo de Salud y Bienestar, Turismo Gastronómico y programas culturales en el medio natural y rural, para generar riqueza a la vez que protegen sus bosques y otros espacios naturales. Para ello, trabajan en red con más de 300 colaboradores de la región, pertenecientes a diversos sectores.

Según la red iNature, el IV Congreso Internacional Bosque y Potencial para la Salud es un espacio donde acometer un intercambio de conocimientos con base científica, que relacione la salud, la diversidad biológica y el turismo, con gran potencial de futuro para los nuevos tiempos.

Más información en https://congress2022.inature.pt/ y en https://www.inature.pt/