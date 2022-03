Asociaciones de Transportistas de Salamanca, rotundas: “No podemos permitir que se use la violencia y se dañe más al sector”

“Se está intentando dividir al sector para crear y mantener artificialmente un conflicto que para nada beneficia a nadie”. Así lo señalan en un comunicado las asociaciones AESTRADIS (Asociación de Empresarios Salmantinos de Transportes Discreccionales) y ASTASA (Asociación de Transportistas Autónomos), mostrando además de manera rotunda su rechazo a las acciones violentas que están protagonizando piquetes en la huelga de transportes. Una protesta que no secundan las plataformas mayoritarias del sector de transportes.

“Ambas asociaciones disponemos de asociados que han decidido parar y otros que desean continuar con el trabajo, y nosotros día a día luchamos por garantizar los derechos de ambos siempre desde el respeto”, pero “no podemos permitir, y por eso somos rotundos en este hecho, que se use la violencia y que se dañe más a un sector que ya no puede más”. ASTASA y AESTRADIS, que no son convocantes de este paro, “nunca apoyará el uso de la violencia y no permitiremos que se haga en nuestro nombre”.

Durante estos días, señalan desde ambas asociaciones, “hemos mantenido silencio y hemos transmitido respeto por los transportistas, pese a que nuestras organizaciones no han convocado este paro. Manteniendo a nuestros técnicos ocupados analizando el contenido de las propuestas realizadas y tratando de buscar salidas a esta terrible situación, dando traslado de ellas a los órganos correspondientes”.

Por estos motivos, han convocado a los empresarios del transporte que quieran asistir a una reunión informativa este viernes, día 18 de marzo, a las 10:30 de la mañana en el salón de actos de la Cámara de Comercio de Salamanca, en la que se informará con detalle de todas las solicitudes, medidas y compromisos que están sobre la mesa en este momento.