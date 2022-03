Sancti-Spíritus protesta, con cencerrada incluida, contra el cierre de su oficina de Unicaja

Un nutrido grupo de vecinos de Sancti-Spíritus se concentró en la mañana del lunes a las puertas de la oficina de Unicaja Banco en la localidad para mostrar su indignación por el inminente cierre de la misma, que está previsto para el próximo viernes 18, dentro de una reordenación de las oficinas de la entidad en toda España (tras el acuerdo de fusión al que llegaron con Liberbank) que también se llevará ese día por delante la oficina que tiene Unicaja en Martiago.

Los vecinos de Sancti-Spíritus se concentraron portando unos cuantos cencerros para hacer más sonora su protesta, que es la de buena parte del mundo rural, remarcando que “los euros rurales no valen menos”, como se expresó en el manifiesto al que se dio lectura a las puertas de la sucursal al mediodía del lunes (última jornada en la que se han podido realizar gestiones en la oficina, que ya solo estaba operativa un día a la semana).

El manifiesto leído se centró en rechazar “con total rotundidad” el cierre de la sucursal ante el “grave problema que supone para el pueblo la eliminación de un servicio básico como son los servicios financieros, un servicio universal”, en especial para aquellas personas mayores que no tienen familiares que les puedan acercar a otras sucursales de la entidad a hacer sus trámites.

En este sentido, se expresó que las personas mayores se encuentran “indefensas” ante la decisión de cerrar sucursales a favor del uso de la banca online: “no tienen edad de adentrarse en ella; una cosa es leer la prensa digital o chatear con la familia y otra muy distinta operar en la banca online”, además de que “si tienen dificultades de movilidad y sensoriales pueden ser propensos a ser víctimas de abusos y delitos con violencia e intimidación”. De igual modo, se planteó la contradicción de que se quiera un “mundo sin barreras”, pero luego los trámites online a lo que quedan obligados son “una barrera para muchos”.

Durante la concentración también se reflexionó que la reducción de servicios en el mundo rural “no sólo evita que empresas o emprendedores se instalen, si no que aumenta las dificultades que tenemos los que aún resistimos en nuestra cada vez más vaciada España”, resaltando que “sin servicios el mundo rural se extingue; sin mundo rural no hay vida, no hay nada”.

Sancti-Spíritus continúa intentando luchar contra el cierre de su Oficina –y de cualquier otra en el mundo rural- recogiendo firmas virtuales, a través de esta dirección: https://www.change.org/p/unicajabanco-no-al-cierre-de-sucursales-en-los-pueblos?recruiter=87209099&recruited_by_id=d1063b60-9d6f-11ec-8690-17ab5c5759f1&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_petition&utm_term=share_petition&utm_medium=copylink&utm_content=cl_sharecopy_32572313_es-ES%3A0.