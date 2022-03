Aldeadávila de la Ribera inicia una recogida solidaria de alimentos con destino a los refugiados

El municipio de Aldeadávila de la Ribera se une a las muestras de solidaridad con la situación que está atravesando el pueblo ucraniano. Tras la concentración silenciosa celebrada el pasado miércoles frente al Ayuntamiento, para mostrar el rechazo a la guerra y su solidaridad con las personas que están sufriendo sus consecuencias, se ha iniciado una campaña de recogida solidaria de productos de primera necesidad.

Desde el Ayuntamiento, se anima a todos los vecinos a aportar su ayuda a esta causa humanitaria. Todas las personas interesadas podrán entregar sus donaciones en el bajo del centro cultural, los días 15 y 17 de marzo, de 10.00 a 12.00 horas.

Los materiales que se recogerán serán los siguientes: alimentos no perecederos, material higiénico (toallitas húmedas, pañales, compresas), material sanitario (vendas, gasas, suturas, agujas, etc.), otros materiales (pilas, linternas, cargadores, cinta americana, sacos de dormir, etc.). Asimismo, desde el Ayuntamiento señalan que no se recogerá ningún tipo de ropa.

Para facilitar las labores de organización, se puede hacer entrega del material ya clasificado en cajas, según la distribución anterior.

Desde el Consistorio agradecen la participación de los vecinos y la gran predisposición para llevar a cabo estas iniciativas.