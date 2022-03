La Audiencia Provincial sobresee la denuncia de la secretaria municipal contra los concejales de la oposición por “calumnias e injurias”

La Audiencia Provincial ha decidido sobreseer la denuncia interpuesta por Pilar Pazos, secretaria en el Ayuntamiento de Vitigudino, contra los concejales actualmente en la oposición, Germán Vicente, Antonio Vicente, Javier Muñiz y José Antonio Pérez Blanco por un presunto delito de calumnias e injurias.

Según el fallo de la Audiencia Provincial, “la sala resuelve desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la denunciante, María Pilar Pazos, y confirmar el auto dictado por el Juzgado de Instrucción de Vitigudino (Salamanca), con fecha 11 de noviembre de 2021, que desestimó el previo recurso de reforma interpuesto por la misma frente al precedente auto de 14 de octubre anterior, por mor del cual se acordó el sobreseimiento provisional y consiguiente archivo de las diligencias previas número (…), declarando de oficio las costas causadas en esta segunda instancia”.

Este fallo responde al recurso de apelación presentado por la demandante a la decisión del Juzgado de Vitigudino de sobreseer la denuncia interpuesta en febrero de 2020 por la que ocupa el cargo de secretaria en el Ayuntamiento de Vitigudino, “por razón de no aparecer suficientemente justificada la perpetración de los hechos” denunciados, según reza en el fallo de la juez del Juzgado de Instrucción de Vitigudino.

Según la Audiencia, las “quejas ácidas muy críticas y hasta excesivas, respecto de una funcionaria de dicha Corporación municipal” referidas a sus “malas prácticas laborales, dejadez profesional o de funciones, desobediencias reiteradas a la Alcaldía, el intento de influir en unas elecciones municipales, actuaciones discriminatorias, etc., incluso, con solicitud de apertura de expediente disciplinario”, declaraciones recogidas por los medios de comunicación, “no pueden, indiciariamente, considerarse típicas penalmente, a título de delito de injurias graves, ex art. 208 y siguientes del CP, y menos de calumnias, o de atentado por amenazas o intimidación grave a un funcionario”, pues “si así se considerara, quedaría vaciado de contenido, totalmente, el derecho de estos concejales, como agentes políticos, a la libertad de expresión, a la crítica política y, sobremanera, al control, vigilancia, fiscalización y censura de las actuaciones no sólo de sus adversarios políticos, sino también, de todos aquellos que ostenten alguna clase de responsabilidad en el funcionamiento de la Administración local en la que ejercen sus funciones representativas, y ello sin perjuicio de que puedan esas críticas o manifestaciones constituir o no hechos que contraríen el derecho al honor o imagen pública de la denunciante, a ventilar en otro ámbito jurisdiccional, que no es, precisamente, el penal”.

Esta es una de las dos denuncias interpuestas por Pilar Pazos al que fuera alcalde de Vitigudino, Germán Vicente, y a los concejales Antonio Vicente y Javier Muñiz, pues al mismo tiempo que esta, la demandante presentaba una segunda denuncia contra sendos ediles, además del que fuera también integrante del equipo de Gobierno municipal presidido por Germán Vicente, José Cordobés, por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, usurpación de funciones públicas, nombramientos ilegales y tráfico de influencias.

Sobre el recorrido de esta denuncia, de la que informó este diario en enero de 2020, nada saben los denunciados, pues aseguran que en ningún momento han sido citados para prestar declaración en su defensa.