Santolino termina 2.000 kilómetros de dunas con más confianza y ritmo en el Desert Challenge de Abu Dhabi

Lorenzo Santolino (Sherco) ha llegado al final del Desert Challenge de Abu Dhabi, un máster de casi 2.000 kilómetros de dunas de todos los tipos en una carrera a la que se enfrentaba por primera vez y que se caracteriza por ser la única del mundo en la que reina este terreno. Las cinco etapas y prólogo estaban compuestas, salvo el primer día, casi al 100% de dunas de todo tipo, un terreno en el que el salmantino se ve todavía aprendiendo y en el que ha logrado progresos los dos últimos días.

Este jueves se cerraba el rally con 371 kilómetros en total, 209 cronometrados, de nuevo con la arena como protagonista y un 63% de dunas como señalaba la organización. Santolino salía a pista con dos punteros por detrás, Walkner y Kevin Benavides (KTM), retrasado este último por una avería el día anterior que le obligó a terminar la etapa en segunda velocidad. El salmantino arrancó bien y logró remontar hasta la décima plaza mediada la especial; al final, duodécimo en meta a poco más de 8 minutos del ganador del día, Sam Sunderland, que también se apunta la victoria final y mantiene la racha que inició con la victoria en el Dakar. Santolino ha ocupado el puesto 12 de la general.

“Hoy una etapa un poco más corta, 209 kilómetros, al principio nada más salir había un waypoint que he girado hacia el lado que no era 10 metros antes, me ha tocado volver, pero ya venía Walkner y me ha venido bien para ir con él siguiendo su ritmo, he ido bien, todo dunas y zonas rápidas. He cometido un pequeño error en una duna blanca, he perdido unos segundos y he perdido la referencia, le podía seguir, pero cada vez se iba un poco más. En general, hoy con más ritmo y más confianza aunque vaya asegurando”, ha comentado.

Ahora, el salmantino sigue su temporada en el recién estrenado Mundial de Rallys en el que es piloto fijo de la categoría RallyGP. La siguiente parada sería el rally de Kazakistán en abril, que podría verse afectado por las tensiones mundiales, y ya en junio el Rally de Andalucía.

CLASIFICACIONES

Etapa 5

1. S. Sunderland (Gas Gas) 2h 20.57

2. R. Brabec (Honda) a 34 segundos

3. M. Walkner (KTM) a 1.11

12. L. Santolino (Sherco) a 8.41

General final

1. S. Sunderland (Gas Gas) 16h 54.24

2. R. Brabec (Honda) a 3.08

3. P. Quintanilla (Honda) a 3.56

12. L. Santolino (Sherco) a 54.49