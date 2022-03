Santolino empieza a ‘leer’ las dunas, pero un inesperado actor le complica el día

Lorenzo Santolino (Sherco) ha tenido una nueva etapa complicada en el Desert Challege de Abu Dhabi en el que afronta su primera participación y está asumiendo una auténtica lección de lo que es pilotar en un terreno 100% de dunas. Hoy, a lo complicado que es el ‘empty quarter’, el inhóspito desierto que abarca toda la zona donde discurre la carrera, se ha sumado el fuerte viento que ha complicado la visibilidad.

Este lunes la primera etapa de dunas ya fue complicada para Santolino y en la tercera etapa ha tenido más de lo mismo. Salía bastante atrás, lo que en teoría le favorecería al poder seguir trazas de otros participantes, pero no tiene pilotos punteros por detrás que le alcanzaran y a los que pudiera engancharse. Con todo, ha decidido incrementar el ritmo y ha logrado ganar algo de tiempo marcando el duodécimo mejor crono y acercarse a su predecesor, Klein. Sin embargo, el cambio de condiciones se lo ha complicado en la segunda parte de la etapa tras el repostaje: el viento ha limitado la visibilidad y ha dificultado ‘leer’ las dunas.

“Hoy ha sido un día largo, he ido todo el día solo. Las sensaciones han sido bastante buenas al principio, he subido un poco el ritmo intentando prever el tipo de dunas, por la mañana la visibilidad era bastante buena y he ido interpretando las trazas de los demás en las zonas onduladas, pero no he alcanzado a nadie hasta el repostaje”, ha comentado. “A partir del repostaje se ha levantado mucho viento, el sol estaba muy alto y se veían muy poco las dunas, costaba ver las trazas de los demás. He intentado mantener el ritmo, pero sin visibilidad me ha costado tener confianza”, ha dicho el salmantino que reconoce que “no son los tiempos de los demás, es la primera vez que vengo aquí y si tengo oportunidad de rodar con otros pilotos aprenderé más”.

La victoria de etapa ha sido hoy para Walkner (KTM), vigente campeón mundial de rallys, que ha aventajado en 49 segundos a San Sunderland (Gas Gas) que se convierte en el nuevo líder y confirma su gran momento tras haber ganado el último Dakar. Santolino ha sido decimocuarto a más de 25 minutos y es decimotercero en la general.

Clasificaciones

Etapa 3

1. M. Walkner (KTM) 3h 24.13

2. S. Sunderland (Gas Gas) a 2.09

3. S. Howes (Husqvarna) a 2.30

14. L. Santolino (Sherco) a 25.09

General

1. S. Sunderland (Gas Gas) 11h 24.55

2. M. Walkner (KTM) a 3.16

3. P. Quintanilla (Honda) a 4.04

13. L. Santolino (Sherco) a 44.14