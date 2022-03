Manuel Lovato promete nuevos videomarcadores en el Helmántico para "dentro de dos meses como mucho"

Manuel Lovato es un hombre al que le gusta mucho prometer. El último regalo a los oídos que le ha hecho a los aficionados del Salamanca UDS ha sido el de unos nuevos videomarcadores para el Helmántico que espera que estén disponibles en "un mes y medio o dos como mucho", según ha indicado él mismo en una entrevista concedida al club. Así, dicha situación sería un gran paso al frente para mejorar un 'templo' en el que las actuales pantallas ni funcionan desde hace ya bastante tiempo.

Sin embargo, la cosa no queda ahí con respecto a unas obras de las que no hay atisbos más allá de arreglos menores, como ya adelantó SALAMANCA AL DÍA en octubre de 2021, dado que el mexicano ha asegurado que "el tema de los banquillos tenemos que hacerlo aún y también hay cambiarle la cara al estadio". Pese a ello, el principal problema que ve el máximo mandatario de la entidad blanquinegra es que "lo tengo que pagar de mi bolsa, no es como ir a pedir al Ayuntamiento y que venga a arreglar mis problemas". En definitiva, toca esperar para ver si el presidente cumple su palabra... o no.