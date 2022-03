Vitigudino se vuelca con el pueblo ucraniano

Los vecinos de Vitigudino han vuelto a mostrar una vez más su carácter solidario, en este caso respondiendo a la llamada realizada desde las redes sociales, concretamente desde la página de Faceboock ‘Vitigudino y sus gentes’, y que administra Isabel Sánchez Castilla, impulsora de la iniciativa que avanzaba el pasado jueves LAS ARRIBES AL DÍA.

La respuesta de los vecinos de Vitigudino, y de otras localidades de la zona, al llamamiento para la donación de ropa, alimentos no perecederos y medicamentos con destino a los refugiados ucranianos tras la invasión rusa de su país, ha superado todas las expectativas, “la gente está respondiendo excelentemente. No me esperaba esto”, señala Isabel Sánchez.

En esta acción de solidaridad ha sido fundamental también la colaboración del Complejo El Quijote, que desde un primer momento sus responsables se ofrecieron a constituirse en punto de recogida y el posterior traslado a Salamanca, a la iglesia de la Purísima, de lo recolectado en estos días.

Ante el alto número de donaciones, los responsables del Complejo El Quijote, Mateo Nácar y Lorena Gallego, habían solicitado la ayuda de voluntarios para cargar lo recogido en sus vehículos mañana domingo a las 18.00 horas, llamamiento que ha calado entre los responsables del Ayuntamiento vitigudinense, sumándose a la iniciativa con la camioneta municipal para trasladar todo lo recolectado a Salamanca.

¿Qué puedes donar?

Medicamentos: vendajes, gasas, betadine, agua oxigenada, silvederma, material ortopédico, analgésicos, antiinflamatorios, antihemorragicos, antibióticos, corticoides. Torniquetes.

Alimentos no perecederos, conservas, chocolate, café, té, arroz, aceite, sal, azucar, atún en latas, garbanzos, pasta.

Ópticas, linternas de diferentes tipos, pilas, walkie-talkies, baterias externas.

Material para bebes: pañales, leche en polvo, papillas, alimentación para bebes.

Ropa térmica, calcetines, mantas, guantes.

Cinta aislante, cinta americana.

Teléfonos antiguos (con botones) en funcionamiento.

Cómo entregar el material a donar

Cada tipo de material (medicamentos, alimentos) debe entregarse en cajas / bolsas separadas. Es importante que cada caja / bolsa lleve un papel que indique qué contiene (medicamentos, alimentos, etc.) y, si es necesario, de qué tipo (por ejemplo: latas de atun, garbanzos etc.). Además, es preferible que el material se entregue en cajas; de no ser posible, podría venir en bolsas grandes de rafia o tela.

Cuenta para donativos por la paz

Asociación Ucranianos en Salamanca también ha habilitado una cuenta para recoger donativos por la paz (ES4400495081252416055536).