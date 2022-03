Lorenzo Santolino vuelve al desierto para el Desert Challenge de Abu Dhabi

Lorenzo Santolino (Sherco) reinicia este fin de semana la temporada tras el descanso después del Dakar, más corto que el de otros años. El espacio entre edición y edición del mítico rally, plato fuerte de la temporada, nunca es de parón total, pero este año menos todavía. La irrupción del nuevo mundial W2RC de rallye-raid ha cargado el calendario de competiciones, algo que beneficia al salmantino, que quiere hacer kilómetros con su nueva moto y en terreno desértico, y qué mejor manera de hacerlo que en competición.

Santolino disputa desde este sábado el Desert Challenge de Abu Dhabi, con 2.000 kilómetros de etapas (1.300 cronometrados) fundamentalmente de arena y dunas, un reto al que el salmantino se enfrenta siendo el único piloto español inscrito y el único de la escuadra Sherco. Santolino defiende los puntos logrados por la marca y por él mismo en el último Dakar, donde logró una gran undécima plaza tras estar buena parte del rally peleando por los puestos de honor hasta que un cambio de motor le hizo perder posiciones. Con todo, terminó satisfecho por ritmo y navegación y pretende dar un paso más en las pruebas del mundial, esta de Abu Dhabi y después Andalucía y Marruecos.

Santolino ya ha podido tener contacto con su moto, el primero con la de rally tras el descanso obligado al llegar del Dakar y el inicio de una nueva temporada. Ha estado haciendo su habitual pretemporada de preparación física y ahora llega el momento de ponerse de nuevo al manillar.

La prueba arranca este sábado con un prólogo testimonial de 2 kilómetros para fijar orden de salida y le seguirán cinco etapas en terreno de arena y dunas hasta el día 10 de marzo. Las especiales son un poco más cortas que las del Dakar, pero tendrán entre 200 y 300 kilómetros. La base está en el circuito internacional de Yas Marina, escenario de la F1.

SUS PALABRAS

“He probado ya un poco la moto en las dunas, y bien, desde el Dakar no la había vuelto a tocar. He estado en una zona de dunas no muy grandes para coger un poco de ritmo y encontrar sensaciones desde la última etapa del Dakar que no montaba con la de rallyes. Va a ser prácticamente toda la carrera en dunas, que es donde más sufro, pero a ver qué tal voy”, ha comentado.