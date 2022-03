Iryna y Andreii, ucranianos en Guijuelo: "Nuestra familia en Ucrania vive con miedo oyendo las sirenas de bombardeo"

España es uno de los países de Europa que poseen una de las comunidades de ucranianos más grandes. Muchos ya han manifestado su total rechazo a la invasión rusa ordenada por Vladímir Putin desde hace más de una semana. Es el caso de Iryna y Andrii Gavriliv, dos jóvenes ucranianos que viven en Guijuelo con sus padres, Yaroslav y Oksana.

"La mayor parte de nuestra familia vive en una localidad cercana a la ciudad Ivano-Frankivsk, al suroeste de la capital Kiev. Naturalmente viven con mucho miedo. Es una zona que por el momento está lejos de la ofensiva rusa, pero ya han oído alarmas de bombardeo en algunas ocasiones. Es terrible lo que está pasando, somos gente que solo quiere vivir en paz", manifiesta Iryna, de 23 años y que llegó hace 3 a Guijuelo donde ya vivían sus padres. Al igual que su hermano Andrii, trabaja en la villa mientras todo el tiempo restante lo emplean en estar en constante contacto con sus familiares y pendientes de las noticias.

Andrii tiene 21 años, trabajador en una empresa chacinera, y no duda en señalar la urgencia de la situación: "El ejército es insuficiente para frenar a los rusos y el pueblo se está uniendo a la lucha, pero no tienen material suficiente, hace falta de todo, pero especialmente armas y municiones, sin ayuda Ucrania corre un gran peligro. La invasión no está saliendo como quiere Putin y tras ser contenidos por la resistencia, ahora se dedican a bombardear, que es la peor parte, porque termina pagándolo la población civil".

Aunque la mayor parte de la familia Gavriliv vive en la región este del país, los dos jóvenes temen en especial por una prima que es enfermera y trabaja en un hospital de Kiev, la capital: "No ha querido abandonar a sus pacientes y se mantiene firme en su trabajo, los sanitarios son más necesarios que nunca, pero la amenaza de las bombas y los misiles es constante, aquello es una pesadilla", afirman los hermanos.

Pese a todo, hay un atisbo de esperanza gracias a la firmeza del pueblo ucraniano y el ejemplo de su presidente: "Zelenski es un gran ejemplo para todos, hace bien resistiéndose, puesto que los rusos no buscan nuestro bienestar, y está claro que el presidente sí y por eso sigue en el país al frente de todo", apunta Andrii.

También es importante toda la ayuda que se pueda enviar a Ucrania, en un llamamiento que hacen los Gavriliv a todos los vecinos. "Sobre todo hacen falta medicamentos, no hay suministros y los sanitarios están sobrepasados. Vendas, antibióticos... lo que sea. También artículos para bebés, muchas familias han huído con lo que han podido meter en una bolsa antes de que llegaran los rusos y son en su mayor parte mujeres y niños pequeños". Ambos mantuvieron un encuentro con el Ayuntamiento de Guijuelo para trasladar todas estas peticiones para la campaña de recogida de suministros que tendrá lugar el próximo lunes de 11:00 a 13:00 horas en el Consistorio.