Los niños son las verdaderas víctimas de las guerras

Salir a jugar a la calle, ir a clases, visitar a los conocidos… Algo tan sencillo, no lo pueden hacer miles de niños cada día en todo el mundo. Hoy toca la guerra de un delirante Zar del siglo XXI, Putin que priva de los más tierno, los mejores recuerdos “su infancia” Los más pequeños, son las víctimas más inocentes de las guerras.

Los conflictos nos dejan imágenes protagonizadas por bebés y niños, familias, enteras, que nos desgarran el corazón. Algunas de ellas dan la vuelta al mundo por su crueldad, a otras parece que nos acostumbramos, de ello se encarga la TVs, hacer que la muerte se oculte, sea reversible como ocurre en las series. Digan la verdad a sus hijos, es un proceso del ser humano, prepárenlos para el momento, nunca sabemos cuándo puede llegar ni siquiera la edad en que dejemos este mundo. Ninguno ha dicho que sucede desde el momento que nuestros ojos dejan de contemplar el azul cerúleo, convirtiendose, en gris, hasta pasar al negro. Nadie debe obviar la cruda realidad que amenaza al mundo.

Se estima que en los últimos diez años han perdido la vida en conflictos bélicos más de un millón de niños, bien por ser objetivos civiles o muertos en combate como niños soldado. Las cifras se triplican si hablamos de niños heridos o discapacitados y los que padecen enfermedades, malnutrición, violencia sexual, dificultades y penurias, Perdida de hogar, padres, educación... los niños son los más perjudicados, por ser objetivos vulnerables.

Los niños víctimas pueden serlo por:

A) Víctimas civiles: cuando las escuelas e incluso hospitales son objetivos de las fuerzas armadas en conflictos bélicos.

B) Niños soldado, menores de dieciocho años que son miembros de fuerzas gubernamentales armadas o de un grupo armado regular o irregular.

C) Niños desplazados, separados de sus padres o de las personas responsables al cargo.

D) Huérfanos.

E) Niños heridos o discapacitados, mutilados a causa de las atrocidades que han tenido que sufrir.

F) Niños encarcelados, por razones diversas (en la mayoría de casos son el resultado de la asociación de los niños con fuerzas armadas de un Estado).

G) Niños explotados sexualmente o sometidos a trabajos forzados. La violencia sexual se incrementa considerablemente durante los períodos de conflictos.

Como vemos hay muchas formas de violencia y en cualquier caso… ¡inaceptable! Ojalá la colaboración entre gobiernos, mediación de las organizaciones internacionales, protecciones de leyes internacionales, y más de sentido común, tengan como resultado menos la protección a los niños en tiempos bélicos.

Ojalá en un futuro cercano –algo impensable, hoy, ante el intento de renacer del Imperio zarista- no tengamos más fotogramas de víctimas inocentes de las guerras, que no haga falta recordar el sufrimiento de miles de familias destruidas, la injusticia y la violencia extrema que sufren los niños y que sin duda les marcarán para siempre. Podría hablar de NEUROSIS, no es el titulo del artículo… quizá otra colaboración mencione”un tema tan importante”.

¿Algo ha cambiado desde la I y II Mundial? Creo que no, los niños son nuestro futuro y siguen preguntándose el motivo de tanta crueldad, hambre, miseria y muerte.

