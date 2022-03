Los mirobrigenses exprimen hasta la última gota del Carnaval 2022, pidiendo incluso ‘más Cenizos’

La jornada final del Carnaval, que fue lectiva en los centros educativos, no tuvo animación musical de charangas

La incertidumbre que había en torno al nivel de participación en el día de Cenizos al tratarse de una jornada tan extraña, al ser por ejemplo lectiva en los centros educativos, quedó disipada desde primera hora de la mañana, al ver la asistencia de público al Toro de Cenizos, y a los posteriores encierro y capea. Como era fácilmente pronosticable la asistencia fue menor que en los días precedentes, pero a la hora de la verdad no lo fue demasiado, sobre todo en el tramo matinal (a la hora de comer algunas cuantas personas hicieron las maletas).

Entre todos esos espectadores a los eventos estuvieron por supuesto numerosos alumnos de los colegios e institutos de Ciudad Rodrigo, que si ya de por sí cualquier Miércoles de Ceniza están ‘bajo mínimos’ -sobre todo los institutos-, este año estuvieron ‘en familia’. Por ejemplo, en el Colegio San Francisco, apenas hubo unos 3-4 alumnos por clase, no asistiendo ninguno de dos grupos (uno de Infantil y otro de 6º). Esta tendencia fue mucho más acentuada en los institutos, siendo la principal duda qué ocurrirá este jueves: si esos centros vivirán un ‘día de Ceniza’ al uso o bien tendrán cierta normalidad.

Asimismo, este día de Cenizos coincidió con el arranque de la Cuaresma en los templos de la Iglesia Católica, alguno de los cuales (sobre todo los del centro histórico) estuvieron estos días -especialmente el Sábado- ‘sitiados’ en su exterior por jóvenes de fiesta. Cuatro días después, en estos templos se fue imponiendo la ceniza a los fieles en su frente (recuperándose el rito habitual después de que el año pasado por la pandemia únicamente se les esparciese la ceniza por la cabeza).

Volviendo al Carnaval, los propios mirobrigenses fueron grandes protagonistas del día de Cenizos, apurando las últimas horas de fiesta tanto en familia como en amigos, por ejemplo en las peñas (en la galería hay una imagen de la Peña Puerta del Desencierro, en la que figuran personas llegadas de Francia a disfrutar del Carnaval) o en los establecimientos de hostelería, con una comodidad espacial máxima. En lo que respecta al disfrute callejero de la fiesta, fue un poco diferente a los días anteriores, ya que no se contó con las charangas locales para dar animación musical, al no poder salir por diversos motivos (de estudios, laborales en otras localidades, etc.).

Esta jornada de despedida del Carnaval (que contó de nuevo con una meteorología favorable, aunque el cielo se nubló en algunos tramos) fue tan intensa que incluso alguna persona se animó a pedir ‘más Cenizos’: fue en concreto el popular mirobrigense Chuchi Caridad, que desde la balconada del Ayuntamiento, a la conclusión de la capea de la tarde, lanzó la petición en tono jocoso que, lamentablemente para algunos, no fue atendida. Para rematar la fiesta del Carnaval 2022 habrá que esperar al domingo, con el clásico Domingo de Piñata.