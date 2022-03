El ambiente taurino se mantiene mientras va menguando el festivo en una jornada con visita de la lluvia

Tal y como era previsible por los compromisos laborales o estudiantiles de parte de los asistentes en días precedentes al Carnaval del Toro (por ejemplo, en el ámbito educativo, este Martes fue lectivo en la Comunidad de Madrid –allí había sido festivo el Viernes-), el Carnaval sufrió a lo largo de la jornada del Martes un nuevo descenso de asistencia de público, siendo más acusado en el ámbito festivo que en el taurino, ya que en éste se mantuvo una amplísima asistencia en todos los eventos de la jornada.

Por ejemplo, el pasacalles de los Amigos del Alguacilillo ya no contó con la Guardia Real, pero el Festival Taurino al que se dirigieron prácticamente colgó el no hay billetes. Este Festival tuvo la visita inesperada y molesta de la lluvia. Aunque fue breve, su aparición provocó el traslado de la Banda Municipal de Música desde el tablao número 1 del Ayuntamiento a una de las gradas de la balconada de la Casa Consistorial para que así no se mojasen los instrumentos (ni los músicos). La Banda finalizó desde allí su participación, ya en el tramo de la capea que acogió el ágora.

El ambiente musical había estado muy presente a lo largo del día de nuevo de la mano de las charangas locales Santana, Manliao y Los Bemoles en lo que fue, salvo cambios de última hora, su despedida del Carnaval, ya que por unos motivos y otros no tocarán este día de Cenizos. Para esta jornada también se espera un bajón aún más acusado del público participante en el Carnaval, especialmente en el ámbito festivo-callejero, donde ya se notó bastante en la jornada del Martes (aunque al mismo tiempo algunos todavía tuvieron que recurrir a aparcar sus vehículos en encima de isletas, como se puede ver en las imágenes).

Por la noche, concluido el espectáculo pirotécnico hubo una desbandada importante en el centro histórico, resistiendo unos cuantos valientes hasta bastante más allá de la medianoche en un grupo de establecimientos de hostelería que todavía permanecían abiertos (otros optaron por sus propias peñas). Por cierto, que durante ese tramo ya se despidieron de Ciudad Rodrigo algunos de los puestos ambulantes de la Plazuela del Conde, el Parque de La Glorieta o el recinto ferial.