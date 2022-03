Descafeinada capea en la tarde de una jornada que dejó 17 intervenciones de Cruz Roja

Debido a la decisión y contradecisión del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo en torno a la suerte del día de Cenizos y el Domingo de Piñata, la Plaza Mayor fue un hervidero durante la larga tarde taurina, que se abrió un día más con el pasacalles de los Amigos del Alguacilillo desde las antiguas cocheras de la Rúa del Sol. En el momento de pararse a las puertas de la Iglesia de San Agustín para rezar la oración con la cual se le pide protección al Santo para el alguacilillo (y para los protagonistas del evento taurino), también se pidió por la recuperación ocular de Chema Dorado.

Una vez en la Plaza, el alguacilillo hizo el ritual habitual, abriendo por ejemplo el paseíllo, envuelto en un ambiente muy crispado ya que el alcalde Marcos Iglesias acababa de anunciar la suspensión del día de Cenizos. Como ya publicamos durante la tarde del Lunes, tras la novillada, en la cual los novilleros lucieron traje de luces (la crónica de ésta cita se puede encontrar en una noticia independiente), se anunció que finamente el día de Cenizos se mantiene.

Eso permitió que hubiera mejor ambiente en la posterior capea, aunque los tres toros de los Hermanos Sánchez Herrero que salieron al coso no acompañaron demasiado. El primero y el tercero de la tarde no dieron apenas juego, a lo que se unió que para meter en corrales al primero hubo incluso que requerir de la soga, lo que alargó muchísimo el evento. Mientras, el segundo toro dio algo más de juego (aunque no mucho), pudiéndose lucir algún maletilla.

Finalizada esa larga capea (que ya comenzó más tarde de lo habitual debido al desfile de carrozas), fue turno para el desencierro, al cual sólo bajaron dos de los toros protagonistas del evento previo, ya que el primer toro de la capea se quedó en los corrales para evitar que ese desencierro pudiese ser ‘eterno’.

A lo largo de la jornada del lunes, los efectivos de Cruz Roja realizaron un total de 17 intervenciones, 2 más que el domingo, pero de menos enjundia, ya que sólo una persona requirió el traslado al Hospital de Salamanca, el hombre de 44 años de Arganda del Rey corneado en la zona inguinal durante la capea; y apenas otra más al quirófano de la Plaza: un joven de 28 años de Badajoz que presentaba un traumatismo en el pómulo derecho.

A las otras 15 personas atendidas (desde una niña de 6 años con una hemorragia nasal, a una chica de 14 años de Villavieja de Yeltes con arritmia, a un hombre francés de 75 años que sufrió una insuficiencia respiratoria, a una mujer de 89 años que había sufrido una herida en la pierna derecha) se les dio el alta in situ. Por cierto, que en ese mismo parte de incidencias de Cruz Roja se puede comprobar que los mirobrigenses han ganado terreno en las últimas horas en su Carnaval: de los 17 atendidos, al menos 8 eran de Ciudad Rodrigo (de dos de ellos no se dispone del lugar de residencia).