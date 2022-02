La Diputación insta al Gobierno a la creación de un Pacto de Estado contra la despoblación

PP, PSOE y Ciudadanos votaron a favor de la propuesta del primero para instar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a que lleve a cabo la depuración de las aguas residuales de 36 municipios salmantinos de Las Arribes del Duero o, en su defecto, que se realicen las gestiones necesarias para que los ayuntamientos afectados puedan optar a las ayudas y subvenciones que en materia de depuración de aguas residuales se están promoviendo desde la Diputación y la Junta de Castilla y León, como avanzó ayer LAS ARRIBES AL DÍA.

El diputado no adscrito por la comarca de Vitigudino, José Francisco Bautista, se quedó solo con su voto en contra por entender que “la propuesta aprovecha la coyuntura pero no resuelve el problema”. Retornando a la ‘historia’ de la depuración de Arribes, que comenzó en 2012 con la reunión mantenida en Lumbrales con 33 alcaldes, por la directora general de la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del Norte (Acuanorte), más tarde Acuaes, Isabel Pérez-Espinosa, y de la que se informó del acuerdo para que la Diputación redactase el estudio de depuración con 38 actuaciones por 25,2 millones de euros, estudio que tardó cinco años en redactarse, para en 2017 quedar olvidado en un cajón de la CHD y sin financiación, Bautista recordó que “entonces no se resolvió el problema y ahora lo traen como iniciativa del PP”, por lo que la calificó de “más demagogia”, recordando que “el problema debía haberse resuelto antes de 2015”, pare reivindicar, finalmente, que los fondos europeos “debían haberse invertido en la Raya”, por lo que pidió que los fondos previstos en breve se empleen en proyectos como este y no se carguen costes a los ayuntamientos ni a los vecinos. Recordó que esta propuesta la llevó al pleno el PSOE en 2107 y el PP votó en contra, y acusó a los populares de “no tener capacidad” para solucionar los problemas del futuro de la provincia.

El diputado de Medio Ambiente, Román Hernández, se mostró sorprendido por las declaraciones de Bautista, y negó que la propuesta “demagogia, es intentar solucionar un problema”, añadió, recordando el esfuerzo de la Diputación por mejorar el medio ambiente con 16 millones de fondos propios destinados a la depuración entre 2020 y 2022. Por otro lado, agradeció al PSOE su apoyo “por entender la propuesta”. Por su parte, PSOE y Cs, lejos de entrar en detalles ‘históricos’, argumentaron su apoyo sobre la base de que “es un problema que necesita solución”, si bien, el socialista Fernando Rubio, en su segunda intervención, aseguró que “nosotros no somos pretorianos de nadie”, y aseguró que “el PSOE defiende los intereses de la provincia, contrariamente a lo que hace el PP”.

Las dos mociones del PSOE fueron rechazadas

Aprobada la propuesta presentada por el PP, se debatieron las dos mociones presentadas por el PSOE y que fueron rechazadas por el PP, incluso una de ellas tampoco tuvo el respaldo de Cs. La primera de ellas hacía referencia a la creación de un plan para la recuperación de la actividad agrícola ganadera y la prevención de incendios en zonas de montaña mediante ayudas económicas a agricultores y ganaderos para mantener sus explotaciones con sistemas tradicionales de manejo. La moción fue defendida por el socialista Alfonso Buenaventura Calvo, quien a pesar de contar con el apoyo de todos los grupos por la ‘buena voluntad’ de la iniciativa, no obtuvo el respaldo necesario del PP para su aprobación, que calificó la propuesta de “utópica”. Por su parte, el diputado socialista insistió en que “tenemos que recordar cómo se han mantenido hasta ahora nuestros montes, sin tanto paripé”, a la vez que lamentó que la pueda parecer “utópico o romántico, pero es necesario que entre todos articulemos a medidas y la Diputación es la que ampara a los municipios de Salamanca”, por lo que se mostró confiado en que los modelos de contratación propuestos incentive el asentamiento de nuevos ganaderos y agricultores en las zonas de montaña.

Julián Barrera, diputado de Agricultura y Ganadería, destacó la propuesta mixta, por incidir en aspectos agroganaderos y medioambientales. Critico que la legislación actual haya convertido los montes en depósitos de combustible, a lo que “tampoco ayuda la UE con la PAC verde” ni la CHD, porque “ni limpian ellos los cauces y casi no dejan que lo hagamos los demás”. Por ello, insistió en la idea de que “necesitamos algo más real, creemos que hay que destinar los fondos de la Diputación en cuestiones más tangibles, hacerlo en esto sería meterlos en un pozo sin fondo”. Para cerrar el turno, Barrera señaló que el problema actual en el campo es una cuestión de “vocaciones”, recordando aquí los inconvenientes a los que se enfrentan cada día agricultores y ganaderos para cumplir normativas, muchas de ellas en su perjuicio, y que dificultan su actividad.

Por su parte, tanto Cs como el diputado no adscrito se mostraron a favor de la iniciativa, aunque ambos grupos reconocieron la dificultad de su puesta en marcha y de que pueda obtener resultados positivos, pues como recordó el diputado naranja, Manuel Hernández, “hoy nadie quiere ir al campo a cuidar cabras”.

Mociones contra la despoblación

La segunda moción socialista coincidía en el fondo con la presentada por Cs, ambas relacionadas cómo hacer frente a la despoblación. La del PSOE trataba la creación de una la creación de una ‘Mesa de acción e inversión contra la despoblación en la provincia de Salamanca’, y la segunda impulsar ante el Gobierno, a través de la Junta, un Pacto de Estado por la despoblación, por lo que el debate se desarrolló de forma conjunta para ambas, no así su votación. La primera de ellas fue rechazada al contar con el voto en contra del PP y la abstención de Cs, por lo que contó con el voto favorable del PSOE y del diputado no adscrito, mientras que la presentada por Cs salió adelante al contar con el apoyo de este Grupo, del PP y de Bautista, no así con el del PSOE, que ahora se abstuvo.

En el debate comenzó el portavoz del PSOE, Fernando Rubio, quien defendió la creación de esta mesa con representación de los grupos políticos y asociaciones, cuyas propuestas podrían financiarse inicialmente con los 80 millones de euros de remante que posee la Diputación, lo que no sentó muy bien al portavoz de CS, en esta ocasión Jesús de San Antonio, que apostó porque su financiación provenga de los fondos europeos a repartir por el Gobierno en breve. Para Rubio, la intervención del diputado naranja estaba “en modo pretoriano PP, porque omitir a la Junta de Castilla y León en su propuesta…”, un silencio que venía a subrayar que la petición de Cs de crear un Pacto Estado se dirija a la Junta para que a su vez inste al Gobierno, declinando de este modo cualquier responsabilidad de la Administración autonómica sobre el problema de la despoblación.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, el vicepresidente Carlos García Sierra, calificó el discurso de Rubio de “derrotista”, señaló que diálogo hay en contra de lo manifestado por el socialista, pues recordó los acuerdos alcanzados con la USAL o la Cámara de Comercio y distintas organizaciones empresariales y sociales, además de ayuntamientos, aunque Rubio se refería más al diálogo con la oposición. García Sierra también subrayó las medidas puestas en marcha por la Diputación para facilitar la actividad económica en los pueblos, y se mostró partidario de la propuesta de Cs para crear un Pacto de Estado y evitar la duplicidad de medidas y gastos. Por último, insistió en la necesidad de coordinar las acciones, porque en su opinión, “crear otros ámbitos de discusión no va a sumar nada, tenemos suficientes foros de debate para exponer ideas”, señaló en relación a la moción socialista.

Jesús de San Antonio señaló la complejidad de llegar a acuerdos en una mesa tan amplia como la propuesta por el PSOE, a la vez que denunció la ausencia de una estrategia que defienda los intereses del medio rural, al mismo tiempo que sugirió la necesidad de realizar un análisis de las medidas que se han puesto en marcha hasta ahora y que no han dado resultado. Para Cs la situación requiere de un Pacto de Estado para adoptar medidas conjuntas en lugar de que cada administración vaya por libre. Por lo que para Cs, lo más adecuado es instar al Gobierno por un Pacto de Estado para crear una única estrategia común y “que vaya de arriba abajo”, en sentido contrario del actual y propuesto por el PSOE, vistos los resultados.

Por su parte, Bautista defendió que el problema es la base es la falta de recursos atractivos para evitar la despoblación, “se necesita trabajar con grupos de inversión para intentar atraerlos, beneficios fiscales atractivos”, apostando así por crear una infraestructura industrial, y “que sean la Junta y el Gobierno los que den solución al problema de la despoblación, responsabilidad que recae en los que gobiernan”, subrayó. Reconoció que “algo hay que hacer”, pero tras el relato de García Sierra cabe “preguntar que si lo hecho sirve para solucionar el problema de fondo”, aunque destacó el esfuerzo realizado. Bautista se mostró partidario de impulsar desde la Diputación acciones que contribuyan a la reindustrialización de las zonas rurales, “trabajar por adquirir contactos con empresas y grupos inversores, y poner en marcha beneficios fiscales”. En contra de la opinión de ¡l PP y Cs, “como no luchemos por lo nuestro no nos lo van a dar hecho”.

El PP rechaza una propuesta para luchar contra el acoso escolar

Menos suerte que la anterior tuvo la segunda moción de Cs, en este caso para la creación de un plan complementario en la lucha contra el acoso escolar. El PP voto en contra y no salió adelante la propuesta, el argumento de los populares lo defendió la diputada de Bienestar Social, Eva Picado, quien a pesar de mostrarse de acuerdo con el fin de la propuesta, “combatir el acoso en todas sus manifestaciones, no podemos estar de acuerdo con la forma porque sería un retroceso institucional y un incumplimiento normativo”, recordando que “la Consejería de Educación lleva mucho tiempo aprobando decretos y medidas para combatir el acoso escolar, medidas que han sido creadas por la comunidad educativa, por lo que el PP no va a ir en contra de las normas de la comunidad educativa”. Además, recordó que “recientemente se ha aprobado una ley para proteger a la infancia de la violencia, que dice a cada administración qué tiene que hacer. Esta ley propicia la colaboración entre administraciones y define sus competencias”, para finalizar explicando, también, las acciones de formación y sensibilización a alumnos y profesores llevadas a cabo de la Subdelegación del Gobierno.

El diputado naranja, Manuel Hernández, se dirigió a Eva Picado como un “buen defensa, siempre echando balones fuera”, y recordó que la propuesta pretende ser complementaria a lo que se está haciendo: “Hay que mojarse ante un problema que es importantísimo”, por lo que pidió colaboración para crear una mesa de trabajo “para ver qué se puede complementar, por una vez sea un delantero y meta un gol en contra del bullying”, concluyó de forma retórica y con ironía.

Por su parte, Carmen Ávila, por el PSOE, también se mostró a favor de la moción para hacer frente a una realidad a la que han contribuido las redes sociales, y que afecta principalmente al ámbito escolar, pero también fuera de él, recordando la gravedad de la situación en tanto que solo se denuncian un 15% de los casos. Señaló la necesidad de crear una mesa de expertos y de coordinar las medidas en marcha actuar en los campos que no se están abordando: “No sobra nada en el apoyo a los centros escolares”, finalizó. También Bautista se mostró a favor de la iniciativa.

Bautista retira la moción de ayudas por la sequía

Por último, en el apartado de mociones, Bautista decidió retirar su propuesta para que la Diputación creara una línea de ayudas a agricultores y ganaderos de la provincia para paliar la sequía que sufren sus explotaciones.

Su decisión tuvo lugar tras escuchar al diputado de Agricultura, Julián Barrera, quien señaló el anuncio hecho por el consejero de Agricultura el martes pasado, después de registrar la moción de Bautista, por la que comprometió fondos en el caso de que las lluvias no llegaran. Además, recordó que en noviembre de 2021 la Consejería “puso dinero” para sufragar créditos para paliar los efectos de la sequía, mientras que la Diputación, su última acción ha consistido en incluir en ayudas a las infraestructuras agrarias, la canalización para explotaciones agroganaderas.