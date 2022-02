Las casetas del Paseo Fernando Arrabal también viven su noche inaugural

El Carnaval del Toro 2022 también echó a andar en la noche del Jueves de Casetas en el tramo del Paseo Fernando Arrabal comprendido entre la Puerta del Sol y el Cuerpo de Guardia de San Pelayo, por el que este año se despliegan un total de 14 casetas, ya que dos de las que tienen allí su espacio han renunciado a instalarse debido a la pandemia (se les va a guardar para el año que viene).

En la noche del Jueves, no todas las casetas estuvieron funcionando, pero aquellas que lo hicieron tuvieron bastante buen ambiente, no sólo dentro de cada una, sino también en el paseo común, debido a que no hacía demasiado frío. Hay que recordar que este año se ha establecido que sólo puedan acceder a esta zona de casetas de peñas los propios peñistas así como aquellos autorizados por ellos.