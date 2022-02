Almeida abre oficialmente el Carnaval resaltando el ‘enamoramiento’ de Miróbriga y Madrid

La apertura formal del Carnaval del Toro 2022 tuvo lugar sobre las tablas del Teatro Nuevo Fernando Arrabal, a donde había llegado desde la Casa Consistorial la amplia comitiva de autoridades asistentes a la velada, a la que se sumó allí una más: el Obispo de Ciudad Rodrigo y Salamanca, José Luis Retana, quién tuvo la oportunidad de saludar a José Luis Martínez-Almeida en el hall del Teatro, donde como es tradición varios agentes de la Policía Local (incluido su Jefe, Narciso Caridad), se hicieron una foto con el pregonero.

El acto del pregón fue presentado por la delegada de la parte Cultural del Carnaval, Paola Martín Muñoz, quién dio la bienvenida en primer lugar a las damas Ariadna Serradilla y Estela Bajo con sus acompañantes, y a continuación, a José Luis Martínez-Almeida del brazo de la Reina del Carnaval, Paloma Alaejos. Antes de desgranar el currículum del Pregonero Mayor del Carnaval, Paola Martín Muñoz habló de los vínculos que tienen Ciudad Rodrigo y Madrid, por ejemplo en materia de calles, algo que también trató Almeida en su intervención.

Alabando de inicio a Ciudad Rodrigo como “joya del Campo Charro, de la Vieja Castilla y de toda España”, Almeida saludó de inicio a la Corte de Honor del Carnaval de una forma ‘peculiar’, ya que debido a su “pertinaz soltería” decidió tomar prestadas unas palabras de Feliciano de Silva. A continuación, saludó al alcalde Marcos Iglesias, “por darme la oportunidad de estar en este incomparable relicario de piedra de nuestra historia”, y a Paola Martín Muñoz por haberle presentado.

De inicio, Almeida quiso trasladar a los mirobrigenses “el afecto y la admiración de los madrileños”, resaltando que entre las dos ciudades “hay lazos”, que fue desgranando, como el hecho de que una de las calles que sale de la Plaza Mayor madrileña lleve el nombre de Ciudad Rodrigo por el valor demostrado en la Guerra de la Independencia: “la chispa que surgió un dos de mayo en Madrid prendió con fuerza entre vosotros hasta el punto de que sois símbolo de la resistencia de España a desaparecer en aquella hora aciaga”. Aunque la resistencia de Ciudad Rodrigo contra los franceses acabó en derrota “como nuestro 2 de mayo madrileño”, fueron para Almeida “semillas de victoria”.

Posteriormente, habló de que Ciudad Rodrigo “ha sido siempre tierra de frontera”, mientras que Madrid “también nació siendo una ciudad fronteriza”, cambiando varias veces de manos entre musulmanes y cristianos. Desde su punto de vista, eso hace que tanto en Madrid como en Ciudad Rodrigo “se acoge a todos sin preguntares de dónde vienen”. Incidiendo en ello, manifestó que Miróbriga sigue siendo un “nodo fundamental” en la comunicación con Portugal, mientras que el aeropuerto convierte a Madrid en un “punto fronterizo”, de tal modo que “estar a caballo entre dos mundos imprime en la mentalidad de mirobrigenses y madrileños cierta prevención a la hora de condenar a alguien por ‘ser de fuera’”.

A continuación, alabó a Ciudad Rodrigo: “un vistazo a vuestra ciudad basta para poneros en nuestro sitio a los madrileños”, apuntando que “cuesta creer que haya gente que invierta ingentes cantidades de dinero haciendo parques temáticos sobre las más peregrinas cosas cuando, en mitad del Campo Charro, tenemos esta maravilla donde podemos recorrer la historia entera de España”. Almeida habló como otro “lazo” del Palacio de los primeros marqueses de Cerralbo de Ciudad Rodrigo, construido por el 1º Marqués de Cerralbo, y del Palacio Museo de Cerralbo de Madrid, construido por el 17º Marqués: “estos dos palacios, levantándose a tres siglos y 300 kilómetros de distancia, demuestran que en el fondo es un mismo río, el de la historia de España”.

Teniendo en cuenta que Ciudad Rodrigo también tiene una calle dedicada a Madrid junto a su Plaza Mayor, concluyó que “Ciudad Rodrigo y Madrid más que hermanadas están enamoradas, porque se llevan a la una a la otra en el corazón”.

La segunda parte estuvo dedicada a hablar del Carnaval del Toro, incidiendo en que es “único, con mayúscula: brilla con luz propia, con luz española en todo el mundo”, porque “su protagonista es el icono admirable del toro de lidia corriendo por las calles medievales de una ciudad de ensueño”. Al respecto, incidió un poco en los motivos de unión de los mirobrigenses con los toros, no sólo por estar entre las dehesas del Campo Charro, sino porque “tenéis con ese animal una afinidad especial”.

Desde su punto de vista, “mirar Ciudad Rodrigo es como ver un icono de toda España; y resulta que el toro de lidia es a su vez un icono sin el que España no se puede entender”, añadiendo que “somos una piel de toro. Y quien no entiende al toro, creedme, es porque no entiende España”. Almeida cerró su intervención dando las gracias a Ciudad Rodrigo “por ser un símbolo vivo y poderoso de toda España; en tu centro, una plaza sin puertas, abierta a todos, y en tu plaza, un toro bravo”.

Tras su intervención, tomó la palabra el alcalde Marcos Iglesias, para mostrar su agradecimiento a Almeida por su intervención (bromeó diciendo que quizás pueda poner fin a su soltería esta noche de Viernes en Ciudad Rodrigo), recordando asimismo a los mirobrigenses que este es un Carnaval histórico al contar con Cenizos. El alcalde de Ciudad Rodrigo hizo entrega al de Madrid de un obsequio, cerrándose el acto con un espontáneo canto del Forastero mientras el público iba abandonando el Teatro Nuevo.