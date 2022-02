Flori Ratero relata vivencias personales en la atípica inauguración de las casetas de la Plazuela

Tal y como se había acordado, las peñas no levantaron las persianas de sus casetas, quedando reservadas a los propios peñistas

(> El pregón íntegro de Flori Ratero se puede leer aquí: https://salamancartvaldia.es/noticia/2022-02-24-pregon-integro-de-flori-ratero-para-las-casetas-de-la-plazuela-del-buen-alcalde-290361?utm_source=salamancartvaldia.es&)

Finalizado en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal el acto del Bolsín Taurino Mirobrigense, los miembros de la Corporación Municipal, el diputado provincial Jesús María Ortiz, y la Reina y Dama del Carnaval asistentes al acto fueron recogidos por la Rondalla III Columnas y la pregonera de las Casetas de la Plazuela del Buen Alcalde, Flori Ratero Mateos, para poner rumbo a ese espacio y completar la tradicional velada del Jueves de Casetas en Ciudad Rodrigo.

Como es habitual, la comitiva desfiló por la Rúa del Sol, Plaza Mayor y Julián Sánchez para alcanzar la Plazuela del Buen Alcalde, donde como apuntó Joaquín Pellicer en su calidad de miembro de una de las peñas del lugar, la Asociación Charra del Caballo, no les esperaban tan pronto (el pregón bolsinista no fue excesivamente largo), lo que hizo que algunas personas todavía no hubiesen llegado en el momento de arrancar el pregón. Fue el propio Joaquín Pellicer el encargado de presentar a la pregonera, Flori Ratero, quién iba ataviada de Lorenza Iglesias rescatando un antiguo disfraz carnavalero suyo.

Mencionando de arranque que el Carnaval no necesita pregonero, “porque cada farinato vaya donde vaya va pregonándolo, presumiendo de él al igual que el forastero que después de haber vivido unos días inolvidables le queda tan buen recuerdo que lo pregonará allá por donde vaya”, Flori Ratero hizo una intervención repleta de vivencias personales, empezando cuando era pequeña y su padre los subía al balcón de su tío Ángel en la Plaza Mayor para ver el encierro, del cual hizo una descripción.

Tras el desencierro, daban una vuelta por las casetas para irse a comer y volver a los toros (en este caso, buscando alguna rendija “para poder ver la corrida con un buen campo de visión”), continuando con el desencierro, y posteriormente en las atracciones “que más nos atraían como los coches eléctricos llamados popularmente chocones”. Cuando se agotaba la tarde, emprendían rumbo a su casa, en el Arrabal del Puente, para el cual tuvo palabras de cariño, recordando la canción de Somos del Puente, mencionando que es conocido como “Venecia la Chica a orillas del Águeda”, antes de apuntar que “quién te conoció y quién te ve”, enumerando todo aquello que tenía.

Flori Ratero evocó posteriormente su primera participación en el desfile de carrozas con la Peña La Ilusión (con una composición alusiva a los defensores de la ciudad); los Carnavales de Interpeñas capitaneadas por Ceferino Santos, que “tuvieron continuidad mejorando en muchos de sus aspectos”; las charangas a las que acompañaban danzando; los bailes del Porvenir; o sus disfraces carnavaleros, que “he disfrutado haciendo y luciéndolos” (como es ‘tradición’, a lo largo del pregón la Peña La Polémika le fue lanzando vivas y otros mensajes a la pregonera).

El tramo final lo dedicó a las peñas de Plazuela, mencionado que están “haciendo marca propia con vuestra generosidad demostrada”, aunque este año sea con normas, resaltando que “menos mal que no nos han impuesto ‘el pedir cita’ para entrar en esta Plazuela” a “olvidar las penas del enemigo, ese llamado covid con el guarismo 19 más pesado que la bruja del tren del carnaval”. Enumerando todo lo que ha sido la Plazuela del Buen Alcalde a lo largo de la historia, tuvo un recuerdo final para Pedro Martínez ‘Pedrés’ (“por ese afecto que le tuvo a esta ciudad desinteresadamente”), antes de cerrar su intervención con varios vivas.

Tras ello, tomó la palabra el alcalde Marcos Iglesias, para desear Feliz Carnaval a todos los asistentes y recordar que este año “tenemos que reinventarnos” debido a la pandemia del coronavirus, un mensaje especialmente dirigido a las peñas de la Plazuela, que vivieron una inauguración totalmente atípica. Tradicionalmente, una vez concluye el pregón abren sus persianas para empezar a ofrecer en sus barras viandas de forma gratuita a todos los que por allí se acerquen, pero este año se ha suprimido esta posibilidad debido a la pandemia.

Ante ello, el público que se había acercado al pregón se marchó casi enseguida para casa (algunas personas aguantaron por la zona ya que no hacía demasiado frío), o a tomar algo en un bar, mientras que dentro de las casetas solo estuvieron los miembros de cada peña presentes en esta velada de apertura. Cumpliendo la tradición, la pregonera se acercó a varias de las casetas de peñas. Hay que recordar que una de las clásicas ha decidido no funcionar este año, montando únicamente su estructura exterior para que no quedase el hueco vacío.