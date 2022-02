"Tenemos que demostrar que podemos desarrollar un Carnaval como el nuestro con responsabilidad, y esta está en manos de todos"

Nunca antes se había organizado un Carnaval del Toro como lo conocemos ahora en tan corto periodo de tiempo. Corría el 20 de enero, día de San Sebastián, a poco más de un mes del viernes de Carnaval, y todavía no se tenía la certeza de la celebración de las Carnestolendas mirobrigenses.

Una realidad que ha dado mucho que hablar, pero más aún a los que tienen la responsabilidad de acatar con lo bueno y lo malo, optando por el sí o el no, en cualquier caso, las dos opciones criticables y alabadas dependiendo del cristal por el que se mire.

P. Señor Marcos Iglesias: ¿Hubo discrepancias a la hora de la decisión de celebrar el Carnaval?

R. A nivel de calle ha habido diferentes pareceres. Es lo normal y todas las posturas son legítimas y comprensibles. Pero hay que reconocer que cada vez es más la gente que es favorable a la celebración del antruejo. Se va confirmando la bajada de la incidencia, gran parte de la población tiene tres dosis (o la segunda si fueron inoculados con Janssen) o han pasado la enfermedad (que es inmunidad, en definitiva). No nos podemos engañar, este virus ha venido para quedarse un tiempo y seguramente no corto, aunque poco a poco se rebaje su virulencia. Tenemos que ir avanzando en una moderada normalidad, no queda otra, con medidas de autoprotección y cumplimiento de las normas sanitarias. No sólo es Ciudad Rodrigo, ya prácticamente todos los municipios de España preparan sus fiestas para celebrarlas. Por cierto, se vienen desarrollando decenas de eventos que concentran más personas que el Carnaval, pero sobre ellos no ha habido debate, quizá porque no son taurinos. ¿Se incrementa el riesgo de contagio en los eventos taurinos populares? ¿En el resto no? Hay dobles varas de medir, eso también es cierto, tristemente.

P. ¿Los mirobrigenses y forasteros van a vivir un Carnaval como hasta ahora conocen?

R. En gran medida sí, aunque con medidas sanitarias que las marca las autoridades competentes. El plan taurino está intacto al de otros años. No podemos olvidar que nuestro Carnaval es el Carnaval del Toro. La única novedad es que nos debemos proteger más. Por eso, llamamos encarecidamente al cumplimiento de las medidas sanitarias que nos exigen las autoridades competentes. El Ayuntamiento sólo recuerda dichas medidas vigentes, como es nuestra obligación.

P. En cuanto a esa seguridad a la que usted se refiere del control y acceso a la ciudad ¿Viene para quedarse?

R. Es un dispositivo de seguridad extraordinario por este contexto sanitario. Y no es un control de acceso. Es un dispositivo de seguridad para redirigir a las personas a sitios menos concentrados si en alguna parte del centro histórico o de otro lugar hubiera problemas de alta concentración de gente. No se va a limitar la libre circulación de personas y movimientos. Se debe entender que el Ayuntamiento debe adoptar las medidas necesarias para que todo salga adelante lo mejor que se pueda. ¿Viene para quedarse? La respuesta es “no”. El dispositivo especial se justifica por la situación sanitaria. En otro contexto no tendría sentido.

P. Hablando con un empresario mirobrigense de hostelería, que tenía ya contactos con empresas serias de autobuses para acoger una gran cantidad de juventud e instalarlos en la alameda de la Moretona a orillas del río Águeda, fuera del casco urbano; ha comunicado a este medio que se le ha denegado el permiso para hacerlo.

R. El informe de los técnicos municipales es contundente. Entre otros aspectos se dice no se aporta autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero y existe un “enorme peligro para todas aquellas personas que pudieran acudir al evento” dada la proximidad del río. Con estos criterios, la respuesta municipal sólo puede ser una, la que usted apunta. En un inicio se vino con una propuesta mucho más moderada, pero la realidad ha derivado en que se quería crear un macroevento a la orilla del río, en pleno invierno.

P. Esta gente va a venir con toda seguridad igualmente, estamos hablando de cerca de un millar de personas ¿Dónde van a poder estar?

R. Lo que sí sabemos es que, por la decisión del Ayuntamiento, ya no van a estar miles de personas, muchas de ellas ebrias, en la orilla de un río.

P. Está claro, que el Carnaval es todo un triunfo de afluencia de público, sobre todo el fin de semana, para no morir de éxito, ¿Se plantean medidas para gestionar esa gran afluencia?

R. Las que usted me viene preguntando, el dispositivo de seguridad. Amén de que se ha tratado de favorecer que el evento sea altamente callejero posibilitando sacar las barras a la calle. Seguro que esta medida será buena para dar servicio a gran parte de la población que nos visita, así como más segura pues al estar en la calle la probabilidad de contagio se reduce.

P. Una de las claves para que se le conceda a este evento la categoría de Interés Turístico Internacional, es la difusión en medios extranjeros del éxito y afluencia de público, además del contenido de programación que todo el mundo sabe, podría poner en peligro esa nominación si esto se convierte en un macro-botellón? Tenga en cuenta que la forma de diversión de los jóvenes ha cambiado.

R. Estamos trabajando en lograr que la fiesta sea declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, aunque el expediente cada vez es más complicado pues van cambiando los requisitos y son más exigentes. Estoy convencido de que algún día se logrará. Sobre lo que me pregunta, la respuesta es no. Además, el Carnaval no es un macro-botellón. Que haya un día de problemas (la noche del sábado al domingo) no significa que ese problema lo haya todos los días. No podemos manchar la imagen del Carnaval con impresiones que no son ciertas. El Carnaval tiene los mismos problemas que todas las fiestas de nivel, ni más ni menos. Haremos flaco favor al prestigio de nuestro Carnaval si caemos en estas aseveraciones no del todo ciertas.

P. Cenizos: todos sabemos que lo prometido es deuda; el año pasado con el no Carnaval, dijo usted que habría cenizos ¿Es adecuado hacer un día más de fiesta en la situación sanitaria en la que estamos?

R. En 2021, el viernes que tuvo que ser de Carnaval y que no se pudo celebrar dijimos que, en la primera edición que hubiera Carnaval, habría cenizos si mediara petición popular. Cumplimos nuestra palabra, entonces. Va a ser un día histórico, pues desde cerca de 50 años no ha habido cenizos y por ello nunca los ha habido en la etapa de democracia tras 1978. Será un recordatorio de esa tradición perdida y una forma de compensar la no celebración del Carnaval de 2021. Nuestra fiesta en tiempo no es una fiesta larga. Hay muchos municipios que tienen fiestas toda una semana, o más. Por concederse cenizos será un día histórico.

P. Un día más de Carnaval, ¿cómo afecta a las arcas municipales?

R. Desde el minuto uno que ofrecimos la posibilidad de haber cenizos dijimos que, tratando de recuperar el espíritu tradicional de ese día, tendría que salir todo lo económico que fuera. Así va a ser. Los toros del encierro serán previsiblemente los del concurso de recortes, luego no nos cuestan. El servicio médico lo asume gratis el Doctor Crespo. Los bueyes también son gratis… prácticamente va a quedar en poco más del coste del festival y del seguro.

P. Domingo de Piñata: ¿Cuáles son los planes sin carpa para cobijo de los asistentes?

R. Estar al aire libre los que quieran, si hace buen tiempo. Con la pandemia nos hemos acostumbrado a estar al aire libre. En pleno invierno estamos en las terrazas. Esto antes era impensable. Si hiciera mal tiempo, se podrán llevar la comida a los lugares que quieran, como siempre sucedía cuando tenía lugar en Interpeñas. Yo recuerdo algunos años de coger las patatas con carne e irnos a una bodega a comerlas porque llovía…

P. Por último: un mensaje para los mirobrigenses y forasteros que nos visiten en las Carnestolendas.

Que tenemos que demostrar que podemos desarrollar un Carnaval como el nuestro con responsabilidad. Está en la mano de todos. Hemos preparado un Carnaval con los mejores toros, toreros y con un gran ambiente callejero. Y por supuesto, desearles feliz Carnaval, pues tras este tiempo tan difícil que hemos vivido, necesitamos un poco de oxígeno para la mente y para las ideas. ¡Feliz Carnaval 2022!