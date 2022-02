La murga se va de ronda por varios bares del centro con la compañía de la Corte de Honor

La Rondalla III Columnas llevó a cabo durante el segundo tramo de la tarde del sábado una novedosa actividad dentro de este preCarnaval tan atípico que les está tocando vivir al no poder acudir este fin de semana a las residencias de ancianos como era tradición, y no poder participar en el pregón de los Amigos del Alguacilillo al no celebrarse.

Esta actividad consistió en una actuación callejera en la Plaza Mayor y su entorno, en concreto a las puertas de varios establecimientos de hostelería, como el Bar Ángel (estuvieron tocando bajo los tablaos), El Sanatorio o El Rincón. Durante esta ronda, la murga tuvo la compañía de la Corte de Honor del Carnaval al completo, Paloma Alaejos, Ariadna Serradilla y Estela Bajo, quienes les fueron haciendo entrega de unas cintas con sus nombres para unirlos al estandarte que tiene la Rondalla repleta de cintas de su historia carnavalera.

Aprovechando el vacío en su agenda en la mañana dominical, la Rondalla III Columnas volverá a salir a las calles, para ofrecer una actuación a las 13.30 horas en la Plaza Mayor, pudiendo acercarse cualquier persona que lo desee a escucharles.